В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о переводе школ на дистант до конца недели

Учеников после эвакуации отпустили домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В родительских школьных чатах Екатеринбурга 12 января распространяется информация о переходе учеников на дистанционное обучение до конца первой учебной недели третьей четверти из-за массовой эвакуации школ в среду.

- С 12 по 15 января – дистанционное обучение в связи с минированием школ Екатеринбурга, - пишет в чатах со ссылкой на приказ городской департамент образования.

В родительских чатах стали распространять сообщения о переходе на дистант до конца недели. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

При этом, например, в лицее №109 Юго-Западного микрорайона директор подписала приказ об очном обучении с 13 января 2022 года.

Однако руководители учебных учреждений четко следуют распоряжениям из городского Департамента образования. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- С 13 января школьники учатся очно в обычном режиме, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Департамента образования Администрации Екатеринбурга.

Информация о минировании школ стала поступить в половине девятого утра по местному времени. В 9 утра в мэрии Екатеринбурга заявили, что всего эвакуировано 93 средних учебных учреждения, к 11:30 в городе эвакуировали 151 школу, а также несколько вузов и средних специальных учебных учреждения.

Список эвакуированных школ в Екатеринбурге

Всех учеников отправили по домам из-за сильного мороза, на улице утром было – 18 градусов.

Список эвакуированных школ в Екатеринбурге

Список эвакуированных школ в Екатеринбурге

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