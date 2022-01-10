В Екатеринбурге прощаются с заведующей подстанции СМП №2

Фото: Алексей БУЛАТОВ/сайт СМП имени В.Ф Капиноса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 10 января, прощаются с заведующей подстанции СМП №2, которая находится на ЖБИ, Амановой Оксаной Владимировной. К зданию Екатеринбургской епархии, где проходит отпевание, съехались машины скорой помощи.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» ее коллеги - сотрудники СМП, она скончалась после продолжительной болезни. Коллеги и близкие отзываются об Оксане Амановой, как о добром друге, мудром и терпеливым наставнике.

- Говорю спасибо от лица тех, кого ты спасла и тех, кого ты научила спасать. Благодарю вселенную, что позволила познакомиться с тобой, благодарю за эти 7 лет. Благодарю и прощаюсь с тобой, мой капитан, - написала на своей странице в Instagram Юлия, коллега Оксаны Амановой.- Мой лучший руководитель. Всегда буду помнить самые светлые и лучистые в мире глаза. Прощайте, Оксана Владимировна - лучший заведующий лучшей в мире подстанции СМП. Прекрасный врач и человек. Отдыхайте.

Оксана Аманова много лет посвятила работе в медицине. До того, как устроится на станцию скорой помощи она работала реаниматологом.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался кандидат медицинских наук, врач-онколог Дмитрий Евгеньевич Емельянов. Много лет он занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе в Свердловском областном онкологическом диспансере. Большое внимание Дмитрий Евгеньевич уделял вопросам организации паллиативной помощи пациентам, повышению онкологической настороженности у врачей.