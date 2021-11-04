В Екатеринбурге скончался врач-онколог Дмитрий Емельянов

Онкологии Дмитрий Евгеньевич отдал более 35 лет. Фото: СООД

В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался кандидат медицинских наук, врач-онколог Дмитрий Евгеньевич Емельянов. Об этом сообщили в Свердловском областном онкологическом диспансере, где он много лет занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.

- Всегда объяснит и поддержит, - так говорят о Дмитрие Евгеньевиче коллеги и пациенты, для которых он был всегда открыт.

Большое внимание Дмитрий Евгеньевич уделял вопросам организации паллиативной помощи пациентам, повышению онкологической настороженности у врачей.