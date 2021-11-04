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Общество4 ноября 2021 22:53

В Екатеринбурге скончался врач-онколог Дмитрий Емельянов

За годы работы он внедрил в работу СООД технологии, которые помогли спасти сотни пациентов
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Онкологии Дмитрий Евгеньевич отдал более 35 лет. Фото: СООД

Онкологии Дмитрий Евгеньевич отдал более 35 лет. Фото: СООД

В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался кандидат медицинских наук, врач-онколог Дмитрий Евгеньевич Емельянов. Об этом сообщили в Свердловском областном онкологическом диспансере, где он много лет занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.

- Всегда объяснит и поддержит, - так говорят о Дмитрие Евгеньевиче коллеги и пациенты, для которых он был всегда открыт.

Большое внимание Дмитрий Евгеньевич уделял вопросам организации паллиативной помощи пациентам, повышению онкологической настороженности у врачей.