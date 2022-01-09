Фото: Instagram.com/snagracing

Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию во время очередного этапа ралли «ДАКАР»-2022 в Саудовской Аравии. После столкновения с другим участником машина нашего экипажа уже не может продолжить заезд. По словам самого Карякина, лобовой удар произошел на скорости в 100 км/ч. Спортсмен опубликовал эмоциональное видео из пустыни, екатеринбуржец не смог удержаться от нецензурной брани.

- Для нас гонка окончена. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота. И произошло лобовое столкновение, вследствие чего машина. Да и черт с ней. Для нас гонка окончена. Машина восстановлению не подлежит, - рассказал в своем Instagram Сергей Карякин.

Этот «ДАКАР» стал девятым для Карякина и его команды. В 2017 году он стал чемпионом в классе квадроциклов, а в 2020 - вторым в классе мотовездеходов. В этот раз гонка началась для россиян не слишком удачно: после первого этапа Карякин был на 34 месте.