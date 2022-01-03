Гонщик Сергей Карякин объяснил неудачное выступление на стартовом этапе «Дакара»

Фото: Сергей Карякин/vk.com

В Саудовской Аравии 1 января стартовал 44-ый ралли-марафон В Саудовской Аравии 1 января стартовал 44-ый ралли-марафон «Дакар»-2022. Уральский гонщик Сергей Карякин и его команда пока занимают не самые завидные позиции. Во время первого этапа они заняли 34-е место в категории прототипных мотовездеходов.

- Не так мы планировали завершить первый полноценный гоночный день! Мы и еще как минимум пять десятков экипажей хаотично искали одну точку, что по итогу дало проигрыш в два часа, объяснил неудачное выступление Сергей Карякин. – Помимо всего ливень затопил бивуак в Аль-Артавиах.

В итоге победу в заезде одержал Арон Домжала из Польши. Но уральцы не падают духом. Впереди – еще 11 дней «Дакара».

По данным пресс-службы ралли Дакар в России первый заезд стал настоящим испытанием для спортсменов. Помимо дождя, который прошел на северо-западе Саудовской Аравии, заезд усложнил туман. На маршруте также были каменистые участки, но 85% ди