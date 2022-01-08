В отечественной легковушке была семья, которая ехала в Екатеринбург в аквапарк. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области автобус с 25 детьми попал в аварию на трассе Пермь – Екатеринбург. По данным регионального управления ГИБДД, виновником столкновения стал водитель «Лады Гранта», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого в остановившейся автобус «Ютонг» врезался «Мерседес».

В Госавтоинспекции просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП пострадали, пассажиры заднего и переднего пассажирского сидения в автомобиля «Лада Гранта» и пассажир «Мерседес». Пострадавшие с различными травмами доставлены в Красноуфимскую районную больницу, - добавили в Госавтоинспекции.

В автобусе ехали восьмилетние дети, возвращающиеся из Арамиля в Красноуфимск с соревнований по вольной борьбе. С места аварии их забрали домой родители.

В отечественной легковушке была семья, которая ехала в Екатеринбург в аквапарк. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель отечественной легковушки ехал с семьей в аквапарк Екатеринбурга. А в «Мерседесе» был водитель, ехавший домой с отдыха. Напомним, что на Пермском тракте ограничивали движение из-за сильного снегопада.