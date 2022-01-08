На трассе было введено ограничение для движения грузовиков. Фото: telegram-канал «Свет-Екатеринбург»
Из-за сильнейшей метели на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка. Движение автомобилям блокировали фуры, которые не могут подняться в гору по сильно заснеженной трассе.
По решению Управления дорог «Прикамье» на трассе было введено ограничение для движения грузовиков с 9-го до 160-го километра.
Фото: telegram-канал «Свет-Екатеринбург»
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ограничения в регионе в связи со сложившейся ситуацией пока вводить не планируется, но сотрудники Подразделения ГИБДД по Пермскому краю следят за ситуацией.
- Если ситуация ухудшится, то уже будут приняты ограничительные меры, в том числе и автобусных маршрутов. Сейчас сотрудники ДПС останавливают грузовики со 160 км и рекомендуют останавливаться на стоянках, чтобы дождаться, когда улучшиться погодная ситуация, чтобы они не попали в снежный плен, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по свердловской области.
Ранее фотографиями с заснеженной трассы поделился telegram-канал «Свет-Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Свет-Екатеринбург»
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дороге, учитывать плохие погодные условия при управлении транспортным средством. Водителям, которые везеут в своем автомобиле детей, следует быть вдвойне внимательными и осторожными и избегать рискованных маневров.
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