Мэр рассказал, что в этом году зоопарк заметно преобразился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в местном зоопарке в канун нового года появилась занимательная традиция: к обитателям зверинца в гости пришли первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и глава уральской столицы Алексей Орлов. Чиновники посетили тигров по кличке Джагар и Джуна, чтобы «задобрить» символ наступающего года.

- Тигр Джагар и тигрица Джуна получили в подарок мясное лакомство и с удовольствием съели угощение. Алексей Шмыков выразил уверенность, что посещать зоопарк в преддверии Нового года с подарками для обитателей – станет доброй традицией, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Тигр Джагар и тигрица Джуна получили в подарок мясное лакомство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Алексей Орлов поделился своими мыслями о том, чтобы в наступающем году сделать современный вольер для тигров, вполне возможно, что в новый дом хищные кошки переедут уже к юбилею города.

Кроме того, мэр рассказал, что в этом году зоопарк заметно преобразился. Здесь открыли кормокухню, появились две новые экспозиции, а также начались масштабные работы по реконструкции вольера для белых медведей.

Также 29 декабря в Екатеринбурге открыли Ледовый городок 2022. На официальной церемонии гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполнила Мисс-Екатеринбург Виолетта Сараева, а также мэр города.

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