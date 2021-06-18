В госпитале Тетюхина пожаловались на отсутствие региональных выплат за лечение пациентов с COVID-19

Уральский миллиардер Владислав Тетюхин вложил в создание госпиталя свое состояние. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники «госпиталя Тетюхина» заявили о том, что в Свердловской области с медучреждением до сих пор не рассчитались за помощь в борьбе с COVID-19. Они написали коллективное письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Всего под письмом подписались порядка 100 медицинских работников. Они отмечают, что в течение 2020 года оказывали медицинскую помощь пациентам с коронавирусом – в круглосуточном стационаре и лицам из групп риска заражения. Но деньги за это «госпиталь Тетюхина» получил не в полном объеме.

«Федеральные специальные выплаты осуществлены полностью, - сообщается в письме. - Региональные выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с диагнозом covid-19 за 2020г мы до настоящего времени не получили. В нарушение законодательства областной Минздрав немотивированно и безосновательно отказывает нам в самом праве на получение субсидий на дополнительные выплаты за 2020г, предусмотренные Указом Губернатора Свердловской области от 18.06.2020г №323-УГ»

Госпиталь Тетюхина специализируется на эндопротезировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики также утверждают, что неоднократно обращались в органы прокуратуры и региональной исполнительной власти, но безрезультатно. В письме они просят председателя правительства вмешаться в ситуацию.

«Комсомольская правда» направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим, что на этой неделе также стало известно, что сотрудники «госпиталя Тетюхина» написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь «решить вопрос с государственным заданием» на проведение операций по эндопротезированию. Они опасаются, что иначе с июля медцентру грозит полная остановка по основному виду операций.

«Госпиталь Тетюхина» был открыт в 2014 году. Деньги в его строительство вложил 80-летний уральский миллиардер Владислав Тетюхин. Еще 1,2 миллиарда выделило областное правительство через Корпорацию развития Среднего Урала. 23 июня в Арбитражном суде будет решаться, придется ли госпиталю возвращать эту сумму деньгами.

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