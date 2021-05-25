В Свердловской области начался суд по иску о взыскании с госпиталя Тетюхина 1,4 миллиардов рублей

В 80 лет Владислав Тетюхин вложил в строительство госпиталя свои деньги. Также часть средств была выделена регионом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражном суде Свердловской области сегодня начали рассматривать иск, который Корпорация развития Среднего Урала подала к госпиталю Тетюхина (так в народе называют Госпиталь восстановительных инновационных технологий. Находится он в Нижнем Тагиле, - Прим. Ред.)

Уральский миллиардер Владислав Тетюхин построил его после того, как в 80 лет продал все акции титанового предприятия, которым когда-то руководил. Это медицинское учреждение специализируется на эндопротезировании - его сотрудники ставят на ноги людей, у которых, например, износился тазобедренный сустав.

- Захотелось, чтобы у нас на Урале условия лечения были не хуже, чем в Германии, - говорил тогда Владислав Тетюхин.

Около 3,2 миллиардов рублей на строительство выделил сам Тетюхин. Еще 1,2 миллиарда выделило областное правительство через Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ).

В апреле 2019 года Владислав Тетюхин умер. Ему было 86 лет. А весной этого года стало известно, что КРСУ подала иск к госпиталю о взыскании порядка 1,4 миллиардов рублей. Это и основная сумма, выделенная регионом на строительство госпиталя, и начисленные на нее проценты.

- Корпорация развития Среднего Урала неоднократно проводила переговоры с представителями Госпиталя на разных уровнях, - прокомментировали в Корпорации развития Среднего Урала. - В ходе переговоров Госпиталю было предложено несколько моделей урегулирования возникшей ситуации, но ни один из вариантов не был принят менеджментом «Госпиталя восстановительных и инновационных технологий». Сегодня у Корпорации нет иного механизма для защиты имущественных интересов Свердловской области, кроме как заявить и утвердить в суде денежные требования.

Госпиталь был построен в Нижнем Тагиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОГОВАРИВАЛИСЬ ВЕРНУТЬ ДОЛГ АКЦИЯМИ

На первом заседании, которое прошло во вторник, 25 мая, представитель истца более подробно объяснил суду суть иска. Так, изначально планировалось, что долг региону будет возвращен не деньгами, а акциями создаваемого медицинского центра. Для этого обе стороны обязались еще до завершения строительства создать совместно новое акционерное общество.

- Уже при создании этого акционерного общества корпорации должно было принадлежать 25% акций, плюс одна, - объяснил на заседании представитель КРСУ. - Но акционерное общество совместно создано не было. Между тем ответчик самостоятельно изменил условия договора и создал дополнительное юридическое лицо ООО «УКЛРЦ» (Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина. Он является дочерним предприятием Госпиталя восстановительных инновационных технологий, выступающего в суде ответчиком, - Прим. Ред.). То есть, то, что раньше планировалось как госпиталь, который будет вести медицинскую деятельность, оказалось разделено между двумя организациями.

По словам представителя КРСУ, акции в счет уплаты долга были предложены им в Госпитале восстановительных и инновационных технологий (Далее - ГВИТ), который является лишь владельцем комплекса зданий, но не ведет медицинскую деятельность и не является, по сути, медицинским центром - врачи, необходимые лицензии и квоты на лечение людей от Минздрава есть якобы только у дочернего ему «УКЛРЦ».

- Из медицинского в «ГВИТ» только мебель, - отметил представитель КРСУ. - «УКЛРЦ» делает операции. Оно прибыльно. «ГВИТ» убыточен. И долю нам предлагают в одном только «ГВИТ».

Госпиталь специализируется на эндопротезировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕСТО АКЦИЙ ТЕПЕРЬ ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ

Представители госпиталя Тетюхина в свою очередь настаивают, что после того как строительство госпиталя закончилось, то из-за нюансов, которые не учли обе стороны, было решено, что совместным обществом у них станет не отдельно создаваемое акционерное общество, а именно «ГВИТ», который из общества с ограниченной ответственностью будет преобразован уже в акционерное общество.

- В 2019 году была завершена процедура преобразования из ООО в АО. После этого возникла возможность передачи истцу в счет исполнения своих обязательств акций во вновь созданном акционерном обществе, как это и было предусмотрено соглашением, - отмечают представители госпиталя Тетюхина.

Также сторона ответчика настаивает на том, что «ГВИТ» все-таки владеет не только комплексом зданий, но и всем медицинским оборудованием. А дочернее ему «УКРЛЦ» отдельно было создано, чтобы медицинский центр мог начать лечить людей сразу как будет построен, не завися от того, как долго стороны будут согласовывать свои обязательства. При этом «УКРЛЦ» якобы занимается лишь оказанием медицинских услуг.

- «УКРЛЦ» является 100% дочкой АО «ГВИТ». Соответственно, приобретая акции в госпитале, истец фактически получает доли в обществе, которое на 100% контролирует дочернее «УКРЛЦ», - добавляют представители госпиталя Тетюхина. - Со своей стороны ответчик готов исполнить свои обязательства и предоставить тот пакет акций, который он обязан передать в рамках заключенного соглашения.

Но представитель ответчика на это заявил, что такой вариант решения спора уже не рассматривается и в акциях «ГВИТ» они больше не заинтересованы.

- Решение о приеме акций на сегодняшний день аннулировано. Мы требуем возврата займа, - объявил представитель КРСУ.

На этом заседание завершилось. На следующем, которое пройдет 23 июня будет решаться вопрос о том, придется ли госпиталю Тетюхина возвращать деньгами 1,4 миллиарда рублей Корпорации развития Среднего Урала, или нет.

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