Умер уральский миллиардер Владислав Тетюхин, вложивший все свое состояние в чудо –госпиталь в Нижнем Тагиле

Сегодня, после продолжительной болезни, ушел из жизни миллиардер-меценат Владислав Тетюхин. Эту информацию уже подтвердили в Уральском клиническо-реабилитационном центре, в строительство которого он вложил все свое состояние. Владиславу Валентиновичу было 86 лет...

Этим человеком восхищались все жители нашей необъятной страны. Состоятельный человек, миллионер, в 80 лет он продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил, и на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь. Современный, красивый, уютный… Таких больниц в России раз-два и обчелся.

- Это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона. Из жизни ушел признанный мэтр титановой отрасли, изобретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный человек, который каждый день стремился менять мир к лучшему, –говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Не смотря на тяжелое заболевание, Владислав Валентинович до последнего дня боролся за свое "детище" и за здоровье жителей Свердловской области. Независимо от того хорошо ли он себя чувствовал или плохо, его всегда можно было застать на рабочем месте. "Комсомолка" была у него в гостях всего лишь месяц назад. Тогда мы рассказывали о том, что госпиталь Тетюхина (как его знают в народе - ред.) может закрыться в скором времени. Тогда мы и не подозревали, что это будет последнее интервью Владислава Валентиновича...

"ИДЕТ ПРОЦЕСС УДУШЕНИЯ"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694835" frameborder="0"></iframe> Уральский лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле оказался на грани закрытия.Алексей БУЛАТОВ

В этом госпитале-красавце построенном на деньги мецената, многие люди обрели здоровьеФото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы строили наш медицинский центр с расчетом, что в год будем делать 7000 операций, – вздыхает Владислав Валентинович, – 4000 из них ортопедические (замена сустава, - Ред.). Но сейчас мы загружены лишь на 50-60%. Мы уже четыре года работаем, а загрузка у нас, как при старте. А ведь я создал на Урале клинику, которая ничем не уступает немецким центрам! У нас протезы делают из титана.

Госпиталь Тетюхина» построили за два года. Сдали в 2014-м. Три года работали нормально, а потом медучреждению запретили делать операции на позвоночнике.

– Два хороших нейрохирурга уехали из-за этого, – сокрушается Тетюхин. – Мы врачей по всей России ищем. Дом на 90 квартир построили специально для них. Но раз работы для них здесь нет, они уезжают.

А уже в этом году Центру уменьшили объемы госпитализации на 25%. То есть количество людей, которые могут прийти в центр и по полису бесплатно заменить себе тазобедренный сустав стало меньше. В 2018 году «Госпиталь Тетюхина» мог принять 4519 человек, а в 2019-м только 3506.

– Что значит снять, допустим, с завода 25% заказов – это просто убить завод! – возмущается бывший миллиардер. – Нокаутирующий удар, который не выдержать. Но на заводе, если такое происходит, объясняют, почему так сделано, ищут, чем заменить потерянные объемы производства. А здесь что? Минздрав нам ничего не объяснил.

«ВРАЧИ РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ»

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр - дело, которому Владислав Тетюхин посвятил последние 10 лет жизниФото: Алексей БУЛАТОВ

По широкому коридору на костылях передвигаются пациенты, у которых недавно была операция.

– Я на машине ехал, когда дорожники вылили гудрон на дорогу, а знаки не поставили, – вспоминает Анатолий Белков, приехавший на операцию из Крыма. – Ну, я заскользил и врезался в бордюр моста. Это было в 2006 году. С той поры у меня болел тазобедренный сустав. Я постоянно прихрамывал. А последние два года вообще стало невыносимо – хрящик исчез, и косточки в суставе просто цеплялись друг за друга.

На каждом этаже есть пост медсестер. Они должны улыбаться, чтобы поддержать пациентов, но в глазах у них беспокойство. Боятся, что скоро останутся без работы.

– Раньше пациенты постоянно поступали, – вздыхает Лариса Овчинникова, постовая медсестра отделения ортопедии и травматологии. – А сейчас кровати простаивают. Стабильности нет. Врачи, специалисты высокого уровня просто уезжают. А ведь их все устраивало, они здесь с семьями жили.

За 5 лет работы в госпитале провели более 22 тысяч операцийФото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде Владислав Валентинович жил все время, что работал в ВСМПО-АВИСМАФото: Алексей БУЛАТОВ

«В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ТАКОЕ БЫЛО БЫ НЕМЫСЛИМО»

– Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен не только на мои деньги, но и на областные. Это инвестиционный проект, серьезный вклад, – говорит Тетюхин. – Если Центр закроют, какое настроение будет у инвесторов? Инвесторы перестанут вкладываться.

Сотрудники чудо-госпиталя опасаются, что уже через три месяца останутся без работы.

– Может и через пять месяцев… – задумывается директор Центра. – Да и прекратим ли мы работать? Но когда не хватает ресурсов, рано или поздно наступит критическая ситуация. Поэтому и написали коллективное письмо губернатору с просьбой отменить все эти занижения. В Свердловской области не уменьшилось число госпитализаций. Почему же нам их уменьшили?

Владислав Тетюхин задумывается на десять секунд и продолжает:

– В советские годы такое было бы просто немыслимо, – говорит Тетюхин. – Во время войны колхозы и заводы собирали деньги на танк или на самолет и дарили его армии. Так представьте, что им в ответ говорят: «Пошел ты со своим самолетом куда подальше! Летай в другом месте, а здесь тебе делать нечего». Это просто безумно! Если Центр закроется, то в материальной части я ничего не потеряю. Я просто ни на что и не рассчитываю, кроме того, чтобы он жил, развивался и приносил пользу.

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Я предлагаю Владиславу Валентиновичу встретиться утром у его подъезда в Верхней Салде. И уже оттуда поехать в его чудо-госпиталь. Но бывший миллиардер на полуслове осекает меня: - Ни в коем случае! Ты умрешь от ужаса, если увидишь мой дом! (Подробности)