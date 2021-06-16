«Грозит полная остановка»: сотрудники госпиталя Тетюхина написали письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи

Госпиталь Тетюхина открылся в Нижнем Тагиле в 2014 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который в народе называют «госпиталем Тетюхина», написали письмо главе государства. В нем они отмечают, что с июля медцентру грозит полная остановка по эндопротезированию – это основной вид операций, которые делает госпиталь.

«98% оперативных вмешательств в медицинском центре бесплатно для пациентов и осуществляется за счет средств регионального бюджета (с 2014 по 2019 гг.) и системы ОМС, - сообщается в письме, подписанном директором медучреждения Алексеем Щелкуновым. - Решением Минздрава Свердловской области финансирование медицинской помощи за счет средств регионального бюджета прекращено с 2019 г. под предлогом якобы изменившегося федерального законодательства <…> К сожалению, Минздравом России решение по плановым объемам эндопротезирований и заявке УКЛРЦ на 2021 год до настоящего времени не принято»

В письме сотрудники медицинского центра – 512 человек – обращаются к главе государства с просьбой помочь «решить вопрос с государственным заданием».

В 80 лет Владислав Тетюхин продал все свои акции титанового предприятия, которым когда-то руководил и вложил деньги в строительство госпиталя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госпиталь был построен уральским миллиардером Владиславом Тетюхиным. В 80 лет он продал все свои акции титанового предприятия, которым когда-то руководил и вложил деньги в строительство. Еще 1,4 миллиарда вложило правительство Свердловской области через Корпорацию развития Среднего Урала.

Центр открылся в 2014 году. Незадолго до своей смерти в 2019 году Владислав Тетюхин рассказывал, что первые три года они работали нормально, а затем медучреждению стали уменьшать объемы госпитализации. В региональном Минздраве еще тогда объясняли, что не занижают квоты, просто очередь на эндопротезирование в регионе исчезла, так как аналогичные операции стали делать еще 14 государственных больниц.

Добавим, что 23 июня Арбитражный суд Свердловской области будет решать, придется ли госпиталю деньгами возвращать Корпорации развития Среднего Урала 1,4 миллиарда рублей или же нет. Это и основная сумма, выделенная регионом на строительство госпиталя, и начисленные на нее проценты.

- Корпорация развития Среднего Урала неоднократно проводила переговоры с представителями Госпиталя на разных уровнях, - комментировали в Корпорации развития Среднего Урала. - В ходе переговоров Госпиталю было предложено несколько моделей урегулирования возникшей ситуации, но ни один из вариантов не был принят менеджментом. Сегодня у Корпорации нет иного механизма для защиты имущественных интересов Свердловской области, кроме как заявить и утвердить в суде денежные требования.

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