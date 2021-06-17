Парень добился справедливости после публикации видео с защиты. Фото: предоставлено героем публикации

Студенту екатеринбургского Политихнического колледжа Роману Щербакову изменили оценку на защите диплома с «хорошо» на «отлично». Об этом сообщили в министерстве образования Свердловской области. При этом голоса членов комиссии разделились.

- На заседании апелляционнои комиссии было принято решение об изменении оценки на «отлично». В ходе проверки Минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку «хорошо» или «отлично», разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знании учащегося, в случае пограничнои ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено, - сообщили в министерстве.

Щербаков стал жертвой насмешек преподавателей, которых возмутили его зеленые волосы.

- Роман Щербаков, у вас защита хорошая была, но твои зеленые волосы все испортили! – сказала преподаватель Ольга Мартышева. – Поэтому «хорошо».

Кстати, Романа поддержал депутат Госдумы Антон Шипулин:

- Первая моя реакция была - Что? Это шутка такая? - написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram. - Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные? Разницы, на мой взгляд, нет никакой. Пусть проявляет свою индивидуальность так, как ему хочется.