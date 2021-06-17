«Обещали поставить отлично»: Студент с зелеными волосами, которому занизили оценку за диплом, подал апелляцию

Роман Щербаков ожидал получить за диплом "отлично", но преподаватели поставили ему "хорошо" и все потому, что у него зеленые волосы.

Похоже, выпускнику Политехнического колледжа в Екатеринбурге 19-летнему Роману Щербакову все-таки исправят оценку за диплом. Напомним, скандал разгорелся из-за того, что на защите ему занизили оценку из-за неподобающего внешнего вида.

- Роман Щербаков, у вас защита хорошая была, но твои зеленые волосы все испортили! – говорит на видео преподаватель Ольга Мартышева. – Поэтому «хорошо».

Свою работу на тему «Организация перевозки грузов автомобильным транспортом» парень писал два месяца. На предзащите претензий к диплому не было и предварительно была поставлена оценка «отлично». Поэтому Романа очень расстроило то, что на оценку повлияли зеленые волосы и пирсинг.

- Я всегда так выглядел. Лет с 13 волосы начал красить и пирсинг делать, но выгляжу я адекватно. У меня нет татуировок на лице, я не заколотый с ног до головы. На защиту надел бежевую футболку и строгие брюки, - рассказывал «КП»-Екатеринбург Роман Щербаков.

Сегодня утром парень подал апелляцию. Кроме того, перед ним уже извинилось руководство учебного заведения.

- Утром у меня был разговор с руководством. Сказали, что произошла недопустимая ситуация. И моя работа была оценена не по нормам, - рассказывает Роман Щербаков. – Оценка будет повышена. Утром я подал апелляцию. После рассмотрения вместо четверки будет пятерка.

Кстати, преподаватели, которые не оценили креативный подход к внешности, также связались с Романом.

- Преподаватель мне написала: «Спасибо, я проснулась звездой». Она начала перечислять, что во всем виноват не внешний вид, а недочеты в работе. Хотя мой диплом они даже открывали, - продолжает Роман. – Пункты, которые учитель указал мне в переписке, не были озвучены моим руководителем по дипломной работе.

Сейчас в ситуации разбирается региональное Министерство образования, а также Свердловская прокуратура. Кроме того, за студента заступился бывший спортсмен, а ныне депутат Антон Шипулин Гордумы:

- Первая моя реакция была - Что? Это шутка такая? - написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram. - Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные? Разницы, на мой взгляд, нет никакой. Пусть проявляет свою индивидуальность так, как ему хочется.

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