Проработала 47 лет: Среднеуральская птицефабрика объявила о полном закрытии

Сейчас на предприятии трудоустроены 130 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднеуральская птицефабрика будет полностью закрыта. Это произойдет уже через три-четыре месяца. Об этом рассказал директор предприятия Максим Максимов.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» он подробно объяснил, почему Среднеуральская птицефабрика будет закрыта, а также рассказал, что будет с сотрудниками предприятия.

НЕТ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РАБОТЫ

Решение о немедленном закрытии птицефабрики принял суд Верхней Пышмы. Это связано с тем, что у предприятия нет лицензии для работы на опасных производственных объектах.

В 2018 году агрохолдинг «Равис» выкупил птицефабрику с торгов. На тот момент у предприятия были замечания.

- В течение двух лет мы устранили более 50% этих замечаний. Это подтвердил Ростехнадзор, который проверял фабрику, но лицензию для работы на опасных производственных объектах мы до сих пор не получили. Это не быстрый процесс. Чтобы ее получить, нам нужно снять еще 30% замечаний. В связи с отсутствием лицензии, суд принял решение о немедленном запрете. Принято решение о запрете эксплуатации кормцеха, газовой сети, холодильного оборудования. Хотя до этого они эксплуатировались на протяжении 47 лет, - вздыхает Максим Максимов.

ЛЮДИ НЕ МОГУТ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

По словам директора птицефабрики, немедленно прекратить производство невозможно. Как минимум в связи с тем, что на предприятии в настоящий момент трудоустроены 130 человек. И перед ними нужно выполнить все обязательства в соответствии с трудовым кодексом. Стоит заметить, что до недавнего времени на Среднеуралькой птицефабрике трудились около тысячи человек. На 65% это были жители самого города. Сейчас – в связи с грядущим закрытием предприятия – большая часть сотрудников была высвобождена по соглашению сторон. Кроме того, на фабрике находится 50 000 голов птицы.

- Работники очень переживают за свои рабочие места. Для многих это единственное место работы. Часть бывших сотрудников, которые были высвобождены, до сих пор находятся дома и не могут трудоустроиться. У людей очень специфические навыки и по профессии им трудоустроиться сложно.

Сейчас руководство фабрики подало апелляцию на решение Верхнепышминского суда. Директор надеется, что им удастся отменить решение о немедленном закрытии и продолжить поэтапно консервировать производство.

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