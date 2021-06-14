Огонь подбирается к могилам дятловцев: в Екатеринбурге горит Михайловское кладбище

На Михайловском кладбище похоронены Зинаида Колмогорова, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов и Николай Тибо-Бриньоль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тополиный пух, которого в этом сезона на Урале оказалось необычайно много, едва не уничтожил захоронение группы Игоря Дятлова. На Михайловском кладбище Екатеринбурга покоятся Зинаида Колмогорова, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов и Николай Тибо-Бриньоль. Тела остальных участников загадочной трагедии захоронены на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Напомним, со дня гибели девяти туристов на Севере Урала прошло 62 года. В свой последний поход они отправились 23 января 1959 года. По оценкам экспертов уже 2 февраля, вся группа под руководством Игоря Дятлова погибла. Их изувеченные тела нашли спустя месяц. С того момента ученые со всего мира гадают, что стало причиной их загадочной гибели.

Очаги пожара начали окружать могилы дятловцев на Михайловском кладбище в понедельник, 14 июня. Сообщение о возгорании поступили в МЧС около половины шестого вечера.

- На месте пожара работает одна единица техники и четыре человека личного состава, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как передает фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» Алексей Булатов, приехавший на место ЧП, некоторые могилы оказались полностью уничтожены огнем. Но речь не о захоронениях членов группы Игоря Дятлова.

На месте работают четыре спасателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На кладбище есть несколько очагов. Некоторые могилы сгорели дотла. От них остались только надгробия, - рассказал наш фотограф.

До могил дятловцев огонь не добрался, а вот некоторые другие захоронения были полностью уничтожены стихией Фото: Алексей БУЛАТОВ

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