На могиле туристов, погибших на перевале Дятлова, поставят некрополь

Предположительно дятловцы погибли 2 февраля 1959

Со дня гибели девяти туристов на перевале Дятлова уже минуло 62 года. В свой последний поход они отправились 23 января 1959 года… И по оценкам экспертов уже 2 февраля, вся группа под руководством Игоря Дятлова погибла. Их изувеченные тела нашли спустя месяц. С того момента ученые со всего мира гадают, что стало причиной их загадочной гибели. По традиции каждый год 2 февраля исследователи встречаются в стенах бывшего УПИ, чтобы поделиться своими догадками.

На конференции 2 февраля 2021 года президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил о том, что на могиле дятловцев будет сделан некрополь.

- В плане крупномасштабные перемены на кладбище. Дали заявку в архитектурную академию чтобы студенты на конкурсной основе сделали проект некрополя. Это будет уголок отдельно от кладбища, где будет особый режим, и где появятся скульптуры дятловцев. Необходимо, чтобы в городе был хотя бы один культурный участок для поминовения, - говорит Юрий Кунцевич.

Напомним, туристы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах в Екатеринбурге. На первом похоронены – Зинаида Колмогорова, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов и Николай Тибо-Бриньоль. На втором – Юрий Кривонищенко, Игорь Дятлов, Рустем Слободин и Семен Золотарев.