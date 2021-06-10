«Урал» расстался с Павлом Погребняком: легенда близка к завершению карьеры

За два года в «Урале» он 52 раза вышел на поле и забил 12 голов. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Нападающий Павел Погребняк покинул екатеринбургский «Урал». После очередного сезона стороны приняли решение не продлевать соглашение. За два года в «Урале» он 52 раза вышел на поле и забил 12 голов. В сезоне 2018/2019 Погребняк стал серебряным призером Кубка России.

- У нападающего Павла Погребняка истек срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата, - отмечают в «Урале.

Ранее Погебняк заявлял, что продолжит карьеру только в случае выступления за клуб Премьер Лиги. Кстати, прошлым летом он переболел в Екатеринбурге коронавирусом, а потом отблагодарил врачей больницы новым холодильником.

Напомним, что накануне «Урал» объявил об аренде вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.