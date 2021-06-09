В составе «шмелей» Илья отыграл 17 матчей, в которых несколько раз признавался лучшим игроком. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» вновь взял в аренду вратаря ЦСКА Илью Помазуна. Прошлый сезон голкипер также начинал в составе «шмелей», но в самом конце весеннего сбора был отозван обратно в Москву, когда положительный тест на коронавирус получил Игорь Акинфеев. В итоге за армейцев Помазун сыграл всего два матча. Теперь же ЦСКА сможет вернуть Помазуна по ходу чемпионата лишь в том случае, если его захочет купить другой клуб.

- В составе «шмелей» Илья отыграл 17 матчей, в которых несколько раз признавался лучшим игроком. А в августе прошлого года болельщики нашей команды выбрали Помазуна в качестве лучшего футболиста месяца, - напоминают в «Урале».

Отметим, что вторую часть сезона 2020/21 ворота «Урала» защищал Ярослав Годзюр. По итогам чемпионата екатеринбуржцы заняли 12 место, а ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков.