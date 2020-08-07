«Благодарен Гончаренко, что отпустил меня»: вратарь Илья Помазун – о переходе в «Урал»

Помазун может выбить из основного состава Ярослава Годзюра. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

До старта чемпионата России по футболу остаются считанные часы, клубы Премьер-Лиги в спешке договариваются о трансферах, чтобы укомплектовать составы.

Для екатеринбургского «Урала» экстремально короткое межсезонье обернулось уходом сразу шести футболистов. «Шмели» не стали продлевать контракты с Мацеем Вилюшем, Михалом Кухарчиком и нападающим Павлом Погребняком. Также команду покинул опорный полузащитник Петрус Бумаль, а его сменщик Артем Фидлер и вовсе завершил карьеру.

Не без проблем обошлось и во вратарской линии – второй вратарь Олег Баклов получил серьезную травму колена и не сыграет как минимум полгода. Начинать сезон с двумя вратарями не то что опасно – бессмысленно. Поэтому тренерский штаб «Урала» принял решение взять в аренду стража ворот, который всегда оставался в тени первого номера своего клуба. Речь идет о 24-летнем футболисте ЦСКА Илье Помазуне, который лишь несколько раз за свою карьеру выходил на поле вместо Игоря Акинфеева.

Илья Помазун родился в Калининграде, а футболом начал заниматься в школе «Торпедо-ЗИЛ». Через несколько лет он попал в ДЮСШ ПФК ЦСКА, а в 2012 году в возрасте 15 лет дебютировал за «армейцев» в молодежном первенстве РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Переезд в столицу Урала для Ильи пришелся на начало семейной жизни, лишь месяц назад он женился. Но в нужный момент супруга поддержала его и согласилась на смену обстановки.

Сам вратарь признается, что уже устал быть в запасе и нуждается в постоянной игровой практике.

- Илья, когда тебе поступило предложение от «Урала»? Какие были первые мысли?

- Мне позвонил тренер вратарей Андрей Шпилев. Мы ранее не были знакомы. Он сказал, что хотел бы видеть меня в составе «Урала». Это было достаточно неожиданно, учитывая, что у меня были другие варианты, где провести чемпионат.

- С кем-то советовался насчет переезда в Екатеринбург?

- Да. Мой бывший одноклубник Никита Чернов (защитник) играл в «Урале». Хорошо отзывался о Екатеринбурге и об «Урале».

- Ты уже говорил, что партнеры по команде тебя поддержали. Коллеги по вратарскому цеху Акинфеев и Сергей Овчинников сказали что-то вроде напутственного слова?

- С Сергеем Ивановичем у нас был разговор, он пожелал мне удачи. В целом ничего особенного.

- Конфликта интересов с Гончаренко не было? Он спокойно отпустил второго вратаря команды?

- Я очень благодарен Виктору Михайловичу за то, что отпустил меня. Мне 24 года, он понимает, что мне нужна постоянная игровая практика.

23 октября 2018 года Илья сыграл в Лиге чемпионов против итальянской «Ромы», а в прошедшем сезоне в его активе победный выездной матч против «Эспаньола». Фото: ПФК ЦСКА

- За 8 лет в РФПЛ «Урал» лишь три раза играл с ЦСКА вничью, все остальные матчи проиграл. Для тебя это показатель того, что «шмели» им неровня?

- Это не имеет значения. Главное биться до конца в каждом матче. Уверен, что «Уралу» по силам обыгрывать топ-клубы.

- Многие гадают, в качестве кого ты перешел в клуб: сменщик Годзюра или первый номер команды?

- Кто будет основным вратарем? Это решать тренерскому штабу. Я успел провести три тренировки, меня очень тепло приняли. Что касается Ярослава Годзюра, то мой приход будет способствовать нашей здоровой конкуренции. По крайней мере, я на это надеюсь.

- У тебя есть личные цели на сезон? Количество сыгранных матчей или игры на «ноль»?

- О таком не задумываюсь. Главное – побеждать в каждом матче.