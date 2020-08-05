2020-08-05T14:51:45+03:00
Спорт

Вратарь из ЦСКА перешел в «Урал»

Екатеринбургский клуб арендовал Илью Помазуна
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Илья Помазун родился в Калининграде, а футболом начал заниматься в школе «Торпедо-ЗИЛ». Фото: пресс-служба ФК "Урал"Илья Помазун родился в Калининграде, а футболом начал заниматься в школе «Торпедо-ЗИЛ». Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Урал» взял в аренду вратаря ЦСКА Илью Помазуна. Ожидается, что армеец займет место второго номера Олега Баклова, который сейчас не может играть из-за серьезной травмы правого колена.

- Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с молодым российским голкипером Ильёй Помазуном. 23-летний вратарь, права на которого принадлежат ЦСКА, будет выступать в нашей команде на правах аренды до конца сезона-2020/21 и уже сегодня приступит к тренировкам в «Бажовии». В «Урале» он будет выступать под номером 1, - рассказали в пресс-службе «Урала.

Напомним, что в этом сезоне «шмели» будут выступать в форме от Nike.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

СПРАВКА

Илья Помазун родился в Калининграде, а футболом начал заниматься в школе «Торпедо-ЗИЛ». Через несколько лет он попал в ДЮСШ ПФК ЦСКА, а в 2012 году в возрасте 15 лет дебютировал за «армейцев» в молодежном первенстве РПЛ. В составе главной команды ЦСКА в официальном матче Премьер-Лиги Помазун впервые сыграл 6 августа 2017 года.

На протяжении нескольких лет Помазун оставался в обойме основного состава ЦСКА, однако выиграть конкуренцию у Игоря Акинфеева ему было объективно сложно, и на поле он выходил нечасто. Между тем, в биографии молодого игрока уже есть и еврокубковые матчи.

Так, 23 октября 2018 года Илья сыграл в Лиге чемпионов против итальянской «Ромы», а в прошедшем сезоне в его активе победный выездной матч против «Эспаньола», в котором Помазун сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также в прошлом сезоне на счету Помазуна два победных матча за ЦСКА в розыгрыше Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»
ВТБ запускает новый формат офисов
Вратарь из ЦСКА перешел в «Урал»
В Екатеринбурге отправили в тюрьму управляющую, которая украла из кассы 300 тысяч
Отец Сергий переходит в церковь Украины? Отвечает помощник схимонаха
Очень нужны были деньги: в Нижнем Тагиле поймали парня, пытавшегося ограбить незнакомца
Время для развития: УБРиР снизил ставки для кредитов бизнеса
Выскочил прямо под колеса: на Урале «Лада» сбила зайца и вылетела в кювет
Квартира в Москве и стильная одежда: стал известен астрономический доход Клавы Коки
Домашнее насилие в России: как справиться с агрессором
На Урале будут судить парня, который пытался зарезать прохожего
В Сибири начали выращивать белые огурцы: когда они поступят в продажу
В сентябре в центре Екатеринбурге закроют движение на двух улицах
В Екатеринбурге «гусара» и общественника Ярослава Ширшикова приговорили к колонии
Число погибших от COVID-19 на Среднем Урале выросло до 300 человек
В свердловской больнице открылся новый диализный зал
ВТБ снижает ставки по ипотеке
На Урале женщину, зарезавшую своего мужа, отправили в тюрьму на восемь лет
В Екатеринбург прилетит пианист Денис Мацуев
Погрузка на Свердловской железной дороге в июле выросла на 0,3%
Дома нашли 77 килограммов прекурсоров наркотиков: на Урале будут судить друзей-наркоторговцев
В Екатеринбурге определились с местом, где установят мемориал «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция задержала сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра
«Диктант Победы» в Екатеринбурге: где пройти, как подготовиться
В Екатеринбурге мужчина выбросил с 9-ого этажа двух кошек