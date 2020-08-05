Вратарь из ЦСКА перешел в «Урал»

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Урал» взял в аренду вратаря ЦСКА Илью Помазуна. Ожидается, что армеец займет место второго номера Олега Баклова, который сейчас не может играть из-за серьезной травмы правого колена.

- Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с молодым российским голкипером Ильёй Помазуном. 23-летний вратарь, права на которого принадлежат ЦСКА, будет выступать в нашей команде на правах аренды до конца сезона-2020/21 и уже сегодня приступит к тренировкам в «Бажовии». В «Урале» он будет выступать под номером 1, - рассказали в пресс-службе «Урала.

Напомним, что в этом сезоне «шмели» будут выступать в форме от Nike.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

СПРАВКА

Илья Помазун родился в Калининграде, а футболом начал заниматься в школе «Торпедо-ЗИЛ». Через несколько лет он попал в ДЮСШ ПФК ЦСКА, а в 2012 году в возрасте 15 лет дебютировал за «армейцев» в молодежном первенстве РПЛ. В составе главной команды ЦСКА в официальном матче Премьер-Лиги Помазун впервые сыграл 6 августа 2017 года.

На протяжении нескольких лет Помазун оставался в обойме основного состава ЦСКА, однако выиграть конкуренцию у Игоря Акинфеева ему было объективно сложно, и на поле он выходил нечасто. Между тем, в биографии молодого игрока уже есть и еврокубковые матчи.

Так, 23 октября 2018 года Илья сыграл в Лиге чемпионов против итальянской «Ромы», а в прошедшем сезоне в его активе победный выездной матч против «Эспаньола», в котором Помазун сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также в прошлом сезоне на счету Помазуна два победных матча за ЦСКА в розыгрыше Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU