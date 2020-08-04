Теперь мы в Nike: ФК «Урал» представил новую игровую форму
Футбольный клуб «Урал» презентовал новую игровую форму на сезон 2020/21. Увидеть в них футболистом можно будет уже 10 августа на «Екатеринбург Арене», где пройдет первый тур нового чемпионата против московского «Динамо».
Теперь у «Урала» будет три комплекта формы – оранжевая, белая и черная.
Все три комплекта формы. Фото: пресс-служба "Урала"
- «Урал» в рамках сотрудничества с экипировочным центром Footballmania, который является официальным дистрибьютором ведущих производителей спортивной одежды, объявляет о том, что, начиная с сезона-20/21, наша команда будет играть в высокотехнологичной экипировке одного из лучших спортивных мировых брендов Nike, - говорится в заявлении клуба.
Презентация новой формы ФК «Урал».Видео: пресс-служба клуба
ИСТОЧНИК KP.RU