В центре Екатеринбурга водитель Porsche спровоцировал массовое ДТП, в котором женщина получила травму позвоночника

Водитель Porsche Panamera не справился с управлением. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга Porsche Panamera спровоцировал массовое ДТП, в котором женщина получила травму позвоночника.

Авария произошла вечером, 23 мая на улице 8 Марта – на пересечении с Радищева.

- По предварительным данным, водитель Porsche Panamera не справился с управлением, допустил столкновение с Hyundai Solaris, который отбросило на Volkswagen Polo и на Ford Focus, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате аварии 54-летняя женщина, находившаяся в Hyundai Solaris, получила травмы. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника. Женщину пришлось госпитализировать в больницу с места ДТП.

У женщины диагностирована черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Недавно мы писали, что в Екатеринбурге лихач на Toyota Camry устроил гонки на Кольцовском тракте. Временами водитель разгонялся до 200 километров в час, а преследовавшему его экипажу ГИБДД и офицеру мотобата показывал неприличные жесты. Лихача удалось остановить только после стрельбы по колесам. Как стало известно позже, лихачом оказался офицер-таможенник.