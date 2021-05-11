Пьяный лихач на Camry, за которым со стрельбой гналась ГИБДД, оказался таможенником

За лихачом гналась машина ГИБДД и инспектор на мотоцикле. Фото: скриншот видео

Пьяный лихач на Camry, за которым по Кольцовскому тракту гналась ГИБДД со стрельбой, оказался таможенником.

Инцидент произошел 8 мая. Водитель Toyota Camry удирал от инспекторов на скорости 200 км/ч. На требования об остановке он не реагировал. Вместо этого он показывал полицейским неприличные жесты. На подмогу экипажу Госавтоинспекции пришел и офицер из мотобата (специализированный батальон ГИБДД, который борется с нарушениями ПДД со стороны байкеров. – Прим. Ред.), который также пытался остановить лихача.

Полицейским пришлось стрелять по колесам. Лишь после этого нарушитель остановился. После остановки выяснилось, что водитель и пассажир имели признаки алкогольного опьянения.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, 32-летним водителем Toyota Camry оказался инспектор Уральского таможенного управления.

- Мужчину зовут Борис Гофман. Он работает в должности инспектора оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Уральского таможенного управления в звании старшего лейтенанта, - уточнил наш собеседник.

Информацию о том, что лихач, за которым ГИБДД гналась по Кольцовскому тракту является таможенником, «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе Уральского таможенного управления. В ведомстве уточнили, что после инцидента с пьяной ездой Борис Гофман написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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