Полиция открыла огонь во время погони за пьяным нарушителем в Екатеринбурге

Иномарка остановилась после того, как был открыт огонь из табельного оружия. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге 8 мая 2021 года стражи порядка устроили погоню за нетрезвым лихачом, который ехал на иномарке по Кольцовскому тракту со скоростью больше 200 километров в час.

Toyota, которая ехала с явным превышением скорости и постоянно перестраивалась на дороге, заметили дежурившие на улице Луганская сотрудники ДПС. Проезжая мимо них, лихач открыл окно и стал показывать неприличные жесты. После этого началась погоня.

Экипаж ДПС преследовал иномарку несколько километров, но автолюбитель и не думал останавливаться. Тогда на подмогу пришел инспектор мотовзвода.

Все это время водитель Toyota создавал угрозу участникам движения, поэтому сначала последовал предупредительный выстрел в воздух, а потом несколько выстрелов по колесам иномарки.

- Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, им оказался мужчина 1988 года рождения, житель города Екатеринбурга. Вместе с водителем в автомобиле находился еще один мужчина - пассажир. У всех присутствовали признаки алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

На водителя составили несколько административных протоколов, его задержали. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Полиция проверяет, насколько правомерно инспектор ДПС применил табельное оружие.