«Выехал на встречную»: на Урале подполковник полиции устроил пьяное ДТП

По данным "КП", силовика зовут Антон Рожин. Фото: МО МВД России Алапаевский

Накануне вечером в районе Режа произошло ДТП, виновником которого оказался заместитель начальника ОВД Алапаевска Эдуарда Губера Антон Рожин.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, подполковник Рожин в момент аварии был пьян.

- Он пытался договориться с водителем «Камри», в которую врезался, чтобы не вызывали ГИБДД. Предлагал денег, но водитель отказался, - уточнил наш собеседник.

Он добавил, что из-за аварии, устроенной высокопоставленным сотрудником местного ОВД, в Алапаевск едет проверка из областного полицейского главка.

Информацию об аварии, устроенной сотрудником полиции, «Комсомолке» подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Интересно, что последней записью Антона Рожина на странице "Вконтакте" является репост конкурса, в котором можно выиграть "ассорти благородных коньяков". Фото: страница "Вконтакте"

- Действительно, 23 апреля в 23:45 на 99 километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ОВД Алапаевска. По предварительным данным, подполковник полиции, 1986 года рождения, управляя служебным автомобилем «ВАЗ» в гражданской одежде, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомашиной Toyota Camry под управлением жителя Екатеринбурга, 1980 года рождения, - рассказал Валерий Горелых.

Он уточнил, что водитель «ВАЗа» был освидетельствован.

- Установлено состояние опьянения. Однако, подозреваемый в ДТП не согласился с результатом исследования и экипажем ГИБДД был доставлен в больницу города Реж, где у него взят анализ крови. Медицинские специалисты обнаружили у него травму и госпитализировали его, - уточнил полковник Горелых.

Водителю Toyota Camry помощь врачей не понадобилась.

- По факту этой аварии проводится проверка, если анализ крови сотрудника подтвердит первоначальные результаты освидетельствования, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. По указанию руководства регионального главка МВД в Алапаевск направлена группа специалистов из подразделения собственной безопасности, кадровой службы и автохозяйства для установления более подробных и точных обстоятельств случившегося, - отметил полковник Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнем Тагиле пьяный подполковник полиции устроил ДТП. Задержать начальника следствия помогли неравнодушные автолюбители (подробнее)