В Нижнем Тагиле пьяный подполковник полиции устроил ДТП

Подполковник пытался скрыться с места происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила задержали врио начальника следствия отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника В. Иванова, из-за аварии, которую он устроил, будучи нетрезвым, а затем пытался скрыться с места происшествия. В погоне за пьяным водителем, помимо полицейских, участвовали и обычные автолюбители. Экспертиза показала содержание алкоголя в крови подполковника 1,8 промилле.

- Любой сотрудник системы МВД вне зависимости от обстоятельств подлежит увольнению из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения , - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Валерий Горелых считает, что этот случай не станет исключением. Такие жесткие меры сформированы согласно приказу начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова.