Громко слушала музыку: на Урале товарняк сбил женщину на Land Rover

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на железнодорожном переезде Ревда — Решеты Land Rover столкнулcя с грузовым поездом. По данным Уральской транспортной прокуратуры, за рулем иномарки была 37-летняя женщина. Несмотря на то, что от ее машины осталась лишь груда металла, автоледи не получила травм и отказалась от госпитализации.

- Данный переезд не оборудован шлагбаумами. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - объясняют в ведомстве.

В областном управлении ГИБДД добавили, что женщина выехала на переезд на запрещающий сигнал. А звук приближающегося поезда не услышала, так как громко слушала музыку.

- Женщина громко слушала музыку и не слышала приближающийся состав, а красный сигнал не увидела из-за того, что ее ослепило солнце, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Напомним, что за последние сутки на дорогах Среднего Урала погибли два человека. В Екатеринбурге насмерть сбили 24-летнего пешехода, а в Нижних Сергах разбился водитель «Лады Приора», у которого не было прав.