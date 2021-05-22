В Екатеринбурге водитель BMW X7 насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. В ночь на 22 мая на улице Высоцкого BMW X7 сбил 24-летнего парня. От травм пешеход скончался на месте.

Уже известно, что 47-летний владелец дорогой иномарки 26 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. А погибший перебегал проезжую часть в неположенном месте.

- Водитель пояснил, что двигался по улице Малышева со скоростью около 60 км/ч, неожиданно с левой стороны на дорогу выскочил молодой человек, водитель принял меры к экстренному торможению, однако наезда избежать не удалось, - отмечают в городском управлении ГИБДД.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв.