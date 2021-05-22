Вылетел с дороги и перевернулся: в Нижних Сергах погиб водитель «Приоры»

Фото:? УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель «Лады Приора».

- Двигаясь по главной дороге на перекрестке, при повороте на лево, водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо, с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Позже выяснилось, что за рулем отечественной легковушки был 50-летний мужчина без водительского удостоверения.

Напомним, что в Екатеринбурге водитель BMW X7 насмерть сбил 24-летнего пешехода.