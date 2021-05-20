Банда зарезала девушку и выбросила труп в колодец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде состоялось заседание, на котором в очередной раз продлили арест подсудимым, обвиняемым по делу о жестоком убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя уроженка Каменска-Уральского была убита 10 октября 2019 года на окраине Уралмаша. Предполагаемые душегубы трое жителей Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Последняя уговорила девушку приехать к ней, чтобы посмотреть ее автомобиль Audi Q5. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

Кроме этого на счету троицы избиение дедушки и матери Меньшиковой - Аллы Бобняк. Женщину пытали из-за долга в 150 тысяч рублей. Сейчас она является опекуном детей своей дочери, которая еще недавно желала ей смерти. Отметим, что Ахметвалиеву и Федоровичу грозит пожизненный срок. Кстати, 18 марта цыган напал на подельника во время перемещения из конвойного автомобиля в суд.

Ксению несколько раз ударили шокером, а затем ножом в живот. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По словам адвокатов, Федоровичу не понравилось, что Марат начал давать показания против него.

10 МИЛЛИОНОВ ЗА ЖИЗНЬ - СЛИШКОМ МНОГО

Два дня назад к материалам дела приобщили гражданский иск матери убитой Риммы Каторгиной. Пенсионерка оценила потерю дочери в 30 миллионов рублей. От услышанной суммы Марат Ахметавалиев в ужасе схватился за голову.

- Римма Валентиновна испытывает душевные страдания из-за потери дочери. У Ксении осталась несовершеннолетняя дочь, которая также страдает из-за потери мамы. Считает, что с обвиняемых можно взыскать по 10 миллионов рублей с каждого, - говорится в иске.

Ахметвалиев заявил, что готов возместить семье лишь пять миллионов рублей.

- 10 миллионов - это много, - пояснил он.

У Ксении осталась пожилая мать, а ее дочке на тот момент было лишь 6 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Федорович сказал, что уже через неделю готов выплатить всю сумму. Откуда возьмёт деньги арестант не уточнил. Его гражданская жена заявила, что таких денег у него нет.

- С пенсии верну. Для меня это огромная сумма. Для людей это горе, но это нереальные суммы, - сказала Екатерина Меньшикова.

ОСТАНУТСЯ В СИЗО ДО 27 АВГУСТА

За ночь до намеченных прений выяснилось, что прокурор Георгий Паникаров оказался в больнице из-за болезни. Из-за этого представитель надзорного ведомства был вынужден просить суд вернуться к стадии судебного разбирательства, чтобы его коллега успел подготовиться после больничного. Также у подсудимых заканчивался срок содержания под стражей, прокуратура потребовала продлить арест на три месяца. Ахметвалиев стал единственным, кто лично заявил о желании вернуться домой до приговора. - У меня есть постоянное место жительства. Я не собираюсь скрываться от органов правопорядка, - сказал из камеры Марат Ахметвалиев. А вот цыган Федорович был согласен остаться за решеткой.

- Я согласен (с требованием прокурора). Я здесь побуду.

Екатерина Меньшикова заняла нейтральную позицию.

- На усмотрение суда, - сказала подсудимая. Через 10 минут суд огласил решение - вся банда останется под стражей до 27 августа.