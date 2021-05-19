Ни палатки, ни туриста: спасатели Абхазии добрались до места, где пропал екатеринбуржец

Последний раз Владимира Ульянова видели в районе перевала Химса. Фото: МЧС Абхазии

В горах Абхазии седьмые сутки ищут туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. Мужчина вместе с группой единомышленников 3 мая отправился в поход по горам. Примерно через неделю группа разделилась. Владимира одного с запасом еды оставили в палатке дожидаться, когда группа сходит в радиальный поход (ответвление от основного маршрута с возвращением в точку отправления, - Прим. Ред.). По словам инструктора Анны Гилевой, его решили не брать с собой из-за плохой физической подготовки.

Однако из-за наступившей непогоды вернуться к оставленному товарищу туристы не смогли. 12 мая они связались с МЧС Абхазии и сообщили о случившемся. С тех пор уже седьмые сутки идут поиски Владимира Ульянова.

По словам близких, Владимир много лет увлекается походами. Фото: со страницы Владимира Ульянова в социальных сетях

Мужчине 64 года и по словам его близких, у него большой опыт по части горных походов. Он был и на севере Урала и в горах Алтая. Ранее спасатели на вертолете пролетали над местом, где был оставлен турист, но палатку с воздуха они не обнаружили. В МЧС предположили, что ее засыпало снегом и отправили к этой точке поисковую группу из восьми человек. Сегодня стало известно, что спасатели дошли до перевала Химса, где должна была находиться палатка Владимира.

- На месте базового лагеря Ульянова не оказалось, - сообщают в МЧС Абхазии. - Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образов исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья.

Где в Абхазии потерялся российский турист. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сотовой связи в горах нет. По одной из версий, когда спустя несколько дней товарищи не вернулись за ним, Владимир собрал палатку и стал самостоятельно спускаться с высокогорья.

- Спасатели надеются на то, что его можно обнаружить на возвратном маршруте, - добавляют в ведомстве.

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