Уральского депутата вместе с сыном подозревают в убийстве 18-летней давности

Фото: проект "Избиратель. Депутат"

В уральском городе Артемовский местного депутата «Единой России» Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына по имени Роман задержали по подозрению в убийстве. Речь о преступлении 18-летней давности. По информации в следствии родственники убили человека в 2003 году. Все эти годы продолжалось расследование дела. Родственники уже арестованы. В СИЗО они проведут два ближайших месяца.

- Расследованием убийства 2003 года занимался четвертый отдел ГСУ СК РФ, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

В партии «Единая Россия» по Свердловской области подтвердили факт ареста Геннадия Виноградова и заявили, что в этом случае их позиция будет принципиальной.

- На время ареста членство в партии Геннадия Виноградова будет приостановлено. Если в суде докажут вину депутата, из партии его исключат. Если же доказательств не найдется, его полностью восстановят в должности без вопросов, - заявили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Детали преступления пока неизвестны. В пресс-службе четвертого следственного управление ГСУ Следственного комитета РФ пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Известно, что Геннадию Виноградову 62 года. Он работал в Думе Артемовского городского округа.