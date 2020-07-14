Депутата из Первоуральска проверяют после драки в Крыму, в ходе которой 66-летний пенсионер оказался в коме

Назар Галат входит в состав партии «Единая Россия» и является депутатом городской думы Первоуральска. Фото: prvadm.ru

Недобрые вести о наших земляках приходят из Крыма. По словам очевидцев, там в минувшую субботу случилась драка между 43-летним жителем Первоуральска и местным 66-летним мужчиной. Якобы в ходе ссоры уралец развязал драку и ударил пенсионера по лицу, отчего тот упал и сильно ударился головой – получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

- По данному факту причинения телесных повреждений жителем Первоуральска проводится процессуальная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Причем по данным наших источников уральцем якобы был депутат Первоуральской городской думы Назар Галат. Теперь пострадавший житель Крыма находится в коме. Об этом «КП-Крым» рассказала его 47-летняя дочь.

- Он просто овощ, врачи не дают никакого прогноза! - рыдая, говорит женщина. - А полиция до сих пор не возбудила уголовное дело. Моему папе 3 июля исполнилось 66 лет, а 11 июля все это произошло. Он сердечник и много лет ждал операцию по коронарному шунтированию, на понедельник у него была назначена встреча с врачами, чтобы назначить операцию. А теперь он в коме! Хотим, чтоб его (нападавшего мужчину, - Ред.) наказали по закону. Но он продолжает жить рядом с нами и ездить на машине, живет полноценной жизнью отдыхающего.

Пострадавший пенсионер оказался в коме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Между тем сам Назар Галат из Первоуральска является членом партии «Единая Россия». В региональном отделении партии сейчас пытаются понять, действительно ли в этой истории был замешан их сопартиец.

- Назар Галат, если речь действительно идет о нем, избирался от партии в Первоуральскую городскую думу. Он является членом местного первоуральского политсовета, - поясняет Максим Бестфатер, заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Свердловского отделения партии «Единая Россия». - В региональное отделение партии никаких запросов от правоохранительных органов ни в отношении Назара Галата, ни в отношении кого-то из других депутатов Первоуральской думы мы не получали.

В региональном отделении партии отмечают, что обычно в случае если на члена «Единой России» заводится уголовное дело и он становится подозреваемым, то по уставу на период расследование его членство приостанавливается.

- Если суд выносит обвинительный вердикт, то человек исключается из партии, если оправдательный, то он восстанавливается во всех правах, - говорит Максим Бестфатер. - Сейчас мы смотрим, как будут развиваться события.