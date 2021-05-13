У предпринимателя было двойное гражданство - России и Мексики. Фото: знакомые пропавшей

Российский бизнесмен Вадим Рожков-Манин найден мертвым. Предприниматель долгое время жил в Мексике. С осени прошлого года многие считали его причастным к исчезновению бывшей жены Елены Толстобровой.

Жительница Екатеринбурга пропала 2 октября, когда полетела к экс-супругу за документами на 3-летнего сына Юрия.

- Была информация, что она должна была там оформить для сына паспорт гражданина Мексики, так как у отца мальчика двойное гражданство. Несмотря на поездку, трудилась удаленно, каждый день отчитывалась о проделанной работе. Говорила, что после 5 октября уже будет дома, все-таки ей три дня с пересадками добираться. Но когда мы поняли, что она слишком долго не отвечает на сообщения, начали поиски, - рассказывал «КП» начальник пропавшей Андрей Матвейчук.

Елену искала полиция Мексики, но безрезультатно. Фото: личная страница россиянки во "ВКонтакте"

С тех пор контакт с Еленой был потерян, а сам Вадим заявлял, что женщина сбежала от него с деньгами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Похищение двух и более лиц".

По словам юриста Александра Шумилова, представляющего интересы семьи Елены, ребенок сейчас находится у органов опеки штата Флорида. Обстоятельства смерти Вадима пока неизвестны.

- Моей клиентке поступает звонок из США. Говорят, что ее внук находится в социальной службе и ей нужно оформлять опеку. На вопрос: он же был в Мексике с отцом? Ответили что отец погиб, - сообщил Александр Шумилов. - Я обратился в представительство МИД. Стали разбирать ситуацию. Ребенок не гражданин РФ, гражданин Америки. Бабушка в России опекунство оформить не сможет. Если она оформит опекунство в США, то сможет ли вывезти оттуда ребенка? Проблема еще в том, что американский паспорт мальчика изъят при обыске и находится в материалах уголовного дела.

Фото: личная страница россиянки во "ВКонтакте"

Юрист отмечает, что новость о смерти бизнесмена может оказаться фейком.

- А тут и дед, по линии погибшего отца и предполагаемого убийцы, вышел на связь. Говорит достаньте паспорт, а как мальчика через границы провезти мои проблемы. Про смерть сына ничего не говорит. Возможно просто прячут его, чтобы дать возможность уйти от ответственности, - добавил Александр Шумилов.