Похищали людей, грабили, избивали: на Урале перед судом предстанет банда из четырех человек

Все они ранее были судимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перед судом предстанет банда из четырех человек, которых обвиняют в похищении человека, разбое причинении смерти по неосторожности и других тяжких преступлениях. История началась еще зимой 2018 года. Тогда 32-летний екатеринбуржец узнал, что его знакомая хранит в квартире крупную сумму денег. Он подговорил трех подельников ограбить женщину. Они встретили ее на пороге собственной квартиры 25 декабря, сильно избили и похитили 155 тысяч рублей, а также два мобильных телефона.

На этом преступники не остановились и пошли на более крупное дело. Молодые люди узнали, что у одного арбитражного управляющего есть векселя банка на общую сумму 34 миллиона рублей. Молодые люди подкараулили юриста 28 ноября 2019 во дворе его дома и похитили. Несколько дней они избивали его и требовали передать векселя им.

- Впоследствии злоумышленники похитили у обвиняемого векселя на общую сумму 25 миллионов рублей, а также сняли с его банковской карты около 2 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области

Преступники сняли с банковской карты юриста около 2 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря 2019 года тело избитого юриста нашел случайный прохожий в поселке Садовом в Екатеринбурге. Чтобы раскрыть это дело, допросили порядка 40 свидетелей. Собрана большая доказательная база на предполагаемых фигурантов дела. Понимая всю тяжесть своих преступлений, они признались в содеянном.

- Когда представители МВД задержали подозреваемых, стало ясно, что все они не в первый раз преступили черту закона. На их счету есть кражи, разбои, незаконный оборот оружия и убийство, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело рассмотрит свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело уже передали на рассмотрение по существу в Свердловский областной суд.