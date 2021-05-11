Экс-игрок «Автомобилиста» Владислав Егин умер от последствий коронавируса

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»

Трагическая новость пришла из хоккейного клуба «Автомоблист». В возрасте 32 лет от последствий коронавируса скончался экс-игрок клуба Владислав Егин. Об этом сообщает спортивное издание Чемпионат. Хоккеист играл в команде на позиции защитника в течение трех сезонов: с 2013 по 2015 год.

- Влад провел в составе нашей команды 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник, не жалевший себя ради успехов команды, - сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».

Хоккеист играл в команде на позиции защитника в течение трех сезонов: с 2013 по 2015 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Егин родился в Москве, он начал свою карьеру в хоккейной школе «Крылья Советов», после чего перебрался в систему «Спартака». В разные годы игрок защищал цвета «Нефтяника», «Рязани», «Молота-Прикамье», «Ермака», «Донбасса», «Рубина». Профессиональную карьеру Егин завершил карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал ХК «Липецк», выступающий в высшей хоккейной лиге.

Напомним, это не первая смерть уральского профессионального спортсмена в эти дни. 9 мая в Каменске-Уральском на тренировке погиб многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох, ему было всего 33 года.