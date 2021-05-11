Фото: предоставлено родственниками погибшей

Спустя почти год после смерти екатеринбурженки Дарьи Антроповой следователи СКР проверят Свердловский онкологический диспансер. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо мужа девушки (есть в распоряжении «КП» - прим.ред.).

Все началось в мае 2019-го, когда у Дарьи появилась шишка в ягодичной области, стало больно сидеть и ходить. Все снимки указывали на опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре Дарье назначили курсы химиотерапии, но стало лишь хуже: опухоль выросла в полтора раза.

Кирилл и Дарья познакомились в 2005 году, в июне пара должна была отметить девятую годовщину свадьбы. Фото: Instagram

- Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга. Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – писала Дарья в своем блоге.

В Екатеринбурге врачи предложили ампутировать часть таза, но Дарья отказалась и продолжила лечение в частной московской клинике. В начале июня 2020-го врачи сообщили ее мужу Кириллу, что жену не спасти.

Дарья Антропова скончалась в вагоне поезда на руках у супруга.

- Ей было больно, но не страшно, - рассказывал Кирилл Шуплецов. - Силой воли вырвав себя из бредового состояния, Даша попросила переложить ее на другую полку, чтобы увидеть природу - пролетающий за окном изумрудный лес и голубое с розовым небо заката. Даша уснула и через какое-то время ее доброе и сильное сердце остановилось.

Фото: предоставлено родственниками погибшей

Кирилл уверен, что если бы врачи вовремя поставили правильный диагноз, его жена была бы жива.

- В ходе тяжелой болезни и лечения моя жена перенесла очень серьезные физические и моральные страдания. Я считаю, что в действиях медицинских работников содержатся признаки состава преступления «Причинение смерти по неосторожности», либо «Халатность», - говорится в письме Кирилла Шуплецова в СУ СКР по Свердловской области.

Проверку онкологического диспансера поручено провести Верх-Исетскому отделу СК Екатеринбурга.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ