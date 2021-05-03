Четверых сотрудников уволили в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника ОВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из полиции № 17 уволили сразу четырех сотрудников, которые поплатились карьерой в МВД ради своего приятеля. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, инцидент произошел больше года назад. 21 апреля 2020 года в одном из баров города был задержан 27-летний тренер по хоккею Алексей Атанасов, у парня были признаки наркотического опьянения.

Казалось бы, что ответственности за употребление или хранение запрещенных веществ не избежать, но тут на выручку пришли старые друзья, работающие в полиции.

- Ранним утром 22 апреля старший сержант распечатал из базы данных лист с персональными данными Атанасова без фотографии тренера, и заверил его печатью дежурной части. Потом передал документ товарищу по службе, а тот направился в Психиатрическую больницу № 7. В медучреждении не стали долго выяснять, почему в карточке нет фотографии, полицейский сказал, что у него «нет паспорта». Около 06:30 он сдал мочу за Атанасова, в анализах не нашли следов наркотиков или алкоголя, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

История с подменой мочи достаточно быстро стала достоянием общественности, уже через неделю следователь того же отдела полиции возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и передал материалы в Следственный комитет.

Расследование уголовного дела продолжается, вот только теперь в ОП № 17 стало меньше сотрудников. Всю четверку, помогающую хоккейному тренеру, уволили с волчьим билетом. 24 марта был их последний день на службе. Что касается тренера, то в отношении него даже прекратили административное дело по статье об отказе прохождения медицинского освидетельствования.

- Все четверо уволены в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника ОВД, - добавил инсайдер.

Бывшим полицейским грозит до 4 лет лишения свободы. Отметим, что это не первый случай, когда подмена анализов помогает предполагаемым преступникам. В Екатеринбурге полковник Росгвардии сдавал мочу за своего сына, который погубил в аварии двух мужчин.

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