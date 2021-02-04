Сдали мочу за него: в Нижнем Тагиле полицейские попали под уголовку, пытаясь отмазать тренера по хоккею

Мужчина попался на употреблении наркотиков, а его знакомые из полиции попытались помочь избежать ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на четверых полицейских за превышение должностных полномочий. Сотрудники МВД подменили мочу детского тренера по хоккею, чтобы «отмазать» его от наказания.

Как рассказала «Комсомольской правде» источник в силовых структурах, 21 апреля 2020 года в кафе «Бар 41» задержали мужчину 1993 года рождения с признаками наркотического опьянения. Позже стало известно, что им оказался детский тренер по хоккею, работавший в ДЮСШ «Спутник». В этот же вечер молодого человека отправили на освидетельствование в психиатрическую больницу №7. Однако сотрудники полиции, которые были знакомы с задержанным, решили помочь детскому тренеру избежать наказания.

- Они распечатали лист с персональными данными задержанного без фотографии, заверив его печатью дежурной части и подписью. Затем один полицейский переоделся в гражданскую одежду и отправился в психиатрическую больницу, где предъявил протокол о направлении на медицинское освидетельствование вместе распечаткой из базы данных. Медикам сказал, что отсутствует паспорт. После этого он сдал за тренера биологический материал мочу, Анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме,- объяснил нам источник.

Таким образом, детский тренер смог избежать ответственности. Но позже полицейские попались на своей хитрости.

В Следственном комитете по Свердловской области отказались комментировать эту ситуацию.