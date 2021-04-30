С 1 по 10 мая жители Екатеринбурга будут не только жарить шашлыки на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем заняться в длинные майские выходные задаются вопросом горожане в преддверии 1 – 10 мая. Из самых интересных мероприятий мы собрали афишу Екатеринбурга на начало мая 2021.

1 МАЯ

КОНЦЕРТЫ:

Катя Drummatix

1 мая в 19:00

Где: концертный зал «Свобода», ул. Черкасская, 12

Билет: 1000 – 2500 руб.

Афишу Екатеринбурга в мае 2021 украсила омская певица, бывшая вокалистка группы «Грот» Катя Drummatix. Девушка также известна своим участием в проекте «Песни на ТНТ». В уральской столице она представит полноформатный альбом, а затем отправится с туром по стране. Зрителей ждут хип-хоп и этно-музыка.

Funky Bizness Gang

Когда: 1 мая в 22:00

Где: клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22.

Билет: 300 – 600 руб.

Созданная в 2006 году группа Funky Bizness Gang играет фанк – яркую и позитивную музыку, рождённую в 60-е афроамериканцами. Музыканты признаются, что икона стиля для них – Джеймс Браун.

– Делаем большой фанк-движ в клубе EverJazz! Давно не виделись с вами, так что сыграем не только «старое-лучшее-только-для-вас», но и пару совершенно новых вещей, – обещают музыканты.

КИНО

Фестиваль «ДАУ»

Когда: с 1 по 4 мая

Где: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Билет: 250 руб.

Дау – проект Ильи Хржановского и Сергея Адоньева, который соединил в себе кино, науку, перформанс, религию, социальный и художественный эксперименты, литературу и архитектуру. Съемки начались еще в апреле 2007 года. Изначально «Дау» задумывался как полнометражный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Но постепенно расширился до четырех уникальных и многоплановых фильмов.

Картина «Смелые люди» пройдет 1 мая в 13:30. Действие происходит уже после смерти Сталина. 1953 год – в закрытом научном Институте к ученым наведываются сотрудники органов государственной безопасности.

Картина «Нора Мама». Он пройдет 2 мая в 14:50. Фильм о том, как девушка из провинциального города и жена успешного ученого Нора живет со своей семьей на территории закрытого привилегированного московского института.

Фильм «Катя Таня» пройдет 2 мая в 16:50. История о том, как библиотекарша Катя находит понимание и нежность в лице коллеги, журналистки Тани, но в их отношения вмешиваются сотрудники госбезопасности.

«Тря дня» пройдет 4 мая в 17:50. Это история высокопоставленного советского физика Дау, который встречается с любовью своей молодости греческой актрисой Марией. С ней физик не виделся 25 лет.

КВЕСТЫ

Ограбление казино

Когда: 1 – 3 мая

Где: Victory Quest на улице Карла Маркса, 60

Билет: 2500 руб.

Атмосфера XX века, когда всем заправляла мафия. Задача – ограбить подпольное казино и сбежать до приезда мафии.

В океанариуме пройдут выступления и квесты Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОКЕАНАРИУМ

Океанариум Екатеринбурга, ул. Щербакова, 2Б

Когда: с 1 по 10 мая

Часы работы: 10:00 — 21:00

Цены: от 600 — 800 руб.

— Океанариум — живое существо, которому суждено развиваться вместе с обитателями, — любят повторять его сотрудники.

В уральском океанариуме живет более трех тысяч рыбок и млекопитающих от самых больших до самых маленьких. Аквариумы расположены таким образом, что его обитателей видно сразу с нескольких сторон. Например, те же скаты очень милые и улыбчивые ребята, если смотреть на них снизу. Кстати, в океанариуме проходит шоу дельфинов, а еще есть любопытные квесты, которые по достоинству оценят самые маленькие посетители.

ЦИРК

Цирк Филатовых (6+)

Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43

Тел.: +7 (343) 251-41-41

Начало: 12:00, 14:00, 16:00, 18:30

Цена: от 700 руб.

Династия Филатовых в 2021 году отмечает 185 лет с момента основания. Это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Сегодня артисты Филатовы не перестают удивлять столь искушенного зрителя! Зрители увидят красочное шоу с большим количеством номеров: шоу красивейших аргентинских попугаев, силовые акробаты на «русской палке», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, канатоходцы на проволоке… Но первую скрипку в представлении играет «Медвежий цирк». В 1949 году его создал народный артист СССР Валентин Филатов.

— «Медвежий цирк» задумывался нашим дедушкой как повтор первого отделения программы. В первом отделении артисты – люди, во втором – медведи, — объясняет Александр Филатов. — Они повторяют те же жанры, что и люди в первом отделении: эквилибристы – медведи на катушках, жонглер на велосипеде – мишки катаются на велосипедах и так далее. Можно провести параллель. Посмотреть на животных, сделать выводы о сложности трюков в цирке.

Александр Филатов дрессировщик 15 бурых медведей. По словам представителей цирка, такого количества задействованных в спектакле хищников больше не встретишь нигде. Они катаются на роликах, велосипедах и самокатах, мотоциклах, делают самые невероятные трюки.

В Екатеринбургском цирке выступят акробаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 МАЯ

СПЕКТАКЛИ

Премьера! Бриллиантовый жених

Когда: 2 мая в 15:30

Где: театр «Тургеневъ», пр. Ленина, 49 / ул.Тургенева 1

Цена: 700 руб.

Действие происходит в доме богатого промышленника Барнье, к которому с утра является его служащий и просит прибавку к жалованью, а потом и руки его любимой дочери. Возмущённый такой наглостью, мсье Барнье хочет выкинуть наглого служащего из дома. Но это ему, разумеется, не удается. Ко всему прочему, пропадает его чемодан с бриллиантами…

Парфюмер. История одного убийцы (18+)

Когда: 2 мая в 18:00

Где: Театрон, пр. Ленина, 38а

Цена: 500 руб.

Жан-Батист Гренуй прославился своим мастерством делать изумительные духи. Он никогда не знал любви и был рождён под вонючей рыбной лавкой, но его духи - настоящее произведение искусства. И никто не знает, каким образом он создает свои духи. Он делает его из убитых им девушек. Перед вами история убийцы, который убивал одних, чтобы радовать других.

КВЕСТЫ

Форт Боярд

Когда: 2 мая

Где: Victory Quest на улице Карла Маркса, 60

Билет: 2500 руб.

Квест из афиши Екатеринбурга на май 2021 подойдет любителям телевизионной игры «Форд Боярд». Команде игроков за 60 минут предстоит выбраться из многочисленных ловушек крепости.

3 МАЯ

Игра «Я выбираю Кино»

Когда: 3 мая в 15:00

Где: город-ресторан Bierhof Радищева, 25

Билет: 300 руб.

Развлекательный квиз-проект, сценарий которого создается прямо в процессе игры. Здесь ждут всех киноманов и тех, кто хоть иногда посещает кинотеатры.

6 МАЯ

КОНЦЕРТЫ

Ramil’

Когда: 6 мая в 18:00

Где: Teleclub, ул. Карьерная, 16

Цены: от 1400 руб.

Музыка Ramil’ — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в «сторис» инстаграмма и аудиозаписях Вконтакте. Кстати сам парень прославился в 18 лет, опубликовав отрывок своего трека в Instagram.

СПЕКТАКЛИ

Спектакль «Королева красоты»

Когда: 6 мая в 19:30

Где: Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а, лит. Ф, лофт-пространство «Рыбзавод»

Билет: 700 руб.

«Королева красоты» – это история о разрушительной силе лжи, тотальном одиночестве и неоднозначном воздействии алкоголя.

– Говорят, что с незнакомыми людьми лучше не заговаривать. Да и со знакомыми, пожалуй, тоже. Не разговаривать ни с кем, не ходить по гостям, не читать писем. Уж лучше помалкивать, сидеть дома готовить супчик. Или кашу, – описывают постановку авторы.

7 МАЯ

На боксерском турнире определят нового обладателя пояса WBO International Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОКС

Вечер профессионального бокса

Когда: 7 мая в 17:00

Где: КРК «Уралец», ул. Большакова, 90,

Цена: от 300 руб.

Российский боксер Магомед Курбанов (21-0) и британец Лиам Смит (29-2-1) проведут титульный бой в Екатеринбурге. 7 мая на турнире RCC Boxing Promotions им предстоит определить нового обладателя вакантного пояса WBO International. Оба входят в пятерку сильнейших в рейтинге Всемирной боксерской организации в первом среднем весе (до 69,9 кг).

СПЕКТАКЛИ

Мастер и Маргарита

Когда: 7 мая 18:30

Где: Свердловский театр драмы, Октябрьская площадь, 2

Билет: 400 – 2000 руб.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не нуждается в представлении. Фантасмагория в двух действиях длится 3 часа 20 минут вместе с антрактом. Спектакль пройдет на большой сцене. Премьера состоялась еще в 2012 году, но горожане не устают проживать легендарный роман и с нетерпением ждут бал весеннего полнолуния и когда Маргарита обретет своего Мастера.

8 МАЯ

КОНЦЕРТЫ

Елена Ваенга споет на концерте в честь Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Ваенга

Когда: 8 мая в 19:00 и 9 мая на гала-концерте

Где: ККТ Космос, ул. Дзержинского, 2

Цена: от 1500 руб.

Екатеринбург ждет долгожданный концерт королевы шансона Елены Ваенги. Она одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву», непосредственна и легка, когда поёт «Цветы» и очень трагична, когда со сцены звучит «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти искренние эмоции очень близки и понятны её зрителям, а в строках песен они находят самих себя. Кстати, на следующий день певица выступит во время празднования Дня Победы 2021 в Екатеринбурге. Увидеть ее можно будет в Историческом сквере. Гала-концерт начнется с 19:00 и закончится в 22:00.

9 МАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2021

Мы уже публиковали подробную афишу на 9 мая 2021 в Екатеринбурге.

В афишу Екатеринбурга на май 2021 традиционно вошло шествие в честь Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если кратко, то в День Победы помимо традиционного возложения цветов, вахты памяти, районных празднований, парада и салюта, также пройдет парусная регата, легкоатлетическая эстафета, вальс Победы и гала-концерт в Историческом сквере.

КОНЦЕРТЫ

Юрий Музыченко и The Hatters (Шляпники)

Когда: 9 мая в 20:00

Где: Teleclub, ул. Карьерная, 16

Цена: от 1600 руб.

Под их народные мотивы, сдобренные цыганскими напевами и исполняемые в сопровождении аккордеона, скрипки, баса, балалайки, контрабаса, устоять не сможет никто — ни ценитель «Дикой мяты», ни завсегдатай «Нашествия», ни сам Эмир Кустурица.

«Диско 90-х»

Когда: 9 мая в 20:00

Где: ДИВС, Экспо-бульвар 2

Цена: от 1200 руб.

Ностальгическое путешествие «назад в будущее», полное погружение в эпоху тамагочи, пейджеров и киосков звукозаписи - в лихие 90-е. Наш Екатеринбург принимает одно из главных музыкальных событий в стране, собирающее аншлаги на стадионах. Ирина Салтыкова, «Вирус», «Краски», «Фактор-2», «Восток», «Стрелки» и другие исполнители будут ждать вас в ДИВС 9 мая.

КИНО

Девятаев

Где: кинотеатры Екатеринбурга

Билет: 160 – 690 рублей

К Дню Победы кинотеатры Екатеринбурга включили в афишу мая 2021 российский фильм «Девятаев». Фильм основан на реальных событиях. Это история о том, как советский летчик-истребитель Михаил Девятаев совершает самый дерзкий побег из немецкого концлагеря – на бомбардировщике.

ТАНЦЫ

Кубок России по танцам 2021

Когда: 9 мая в 19:00

Где: ЦК УРАЛ, ул. Студенческая, 3

Билет: 400 – 1000 руб.

С 7 по 11 мая 2021 афишу Екатеринбурга дополнят и танцевальные проекты. Так, Dance Ural fest – это четыре дня танцевальных мастер-классов, выступлений и вечеринок. Частью мероприятия стал Кубок России по танцам 2021. Оценивать конкурсантов со всего региона будут вице-президент «Hip Hop International – Russia» Мария Будолак из Санкт- Петербурга, а также участники проекта «Танцы на ТНТ»: Алексей Волков, Адам, Хосе Рамон и Mishka Jane.

10 МАЯ

СПЕКТАКЛИ

Царевна-лебедь. Премьера! (18+)

Когда: 10 мая в 19:30

Где: Коляда-театр, пр. Ленина, 97

Цена: 600 руб.

Спектакль-монолог в одном действии.

По сюжету некая дама именует себя блогером, ведет свой YouTube-канал, называет себя красиво «Царевна-Лебедь», а на деле – она одинока и несчастна. В ее странном мире в закрытой квартире вместе с ней живет кукла, с которой Царевна-Лебедь ведет разговоры о себе и о своей жизни. Не смотря на название, жизнь у героини совсем не похожа на сказку.

Также можно почитать подборку организованных туров за город.