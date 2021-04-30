С 1 по 10 мая жители Екатеринбурга будут не только жарить шашлыки на природе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чем заняться в длинные майские выходные задаются вопросом горожане в преддверии 1 – 10 мая. Из самых интересных мероприятий мы собрали афишу Екатеринбурга на начало мая 2021.
1 МАЯ
КОНЦЕРТЫ:
Катя Drummatix
1 мая в 19:00
Где: концертный зал «Свобода», ул. Черкасская, 12
Билет: 1000 – 2500 руб.
Афишу Екатеринбурга в мае 2021 украсила омская певица, бывшая вокалистка группы «Грот» Катя Drummatix. Девушка также известна своим участием в проекте «Песни на ТНТ». В уральской столице она представит полноформатный альбом, а затем отправится с туром по стране. Зрителей ждут хип-хоп и этно-музыка.
Funky Bizness Gang
Когда: 1 мая в 22:00
Где: клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22.
Билет: 300 – 600 руб.
Созданная в 2006 году группа Funky Bizness Gang играет фанк – яркую и позитивную музыку, рождённую в 60-е афроамериканцами. Музыканты признаются, что икона стиля для них – Джеймс Браун.
– Делаем большой фанк-движ в клубе EverJazz! Давно не виделись с вами, так что сыграем не только «старое-лучшее-только-для-вас», но и пару совершенно новых вещей, – обещают музыканты.
КИНО
Фестиваль «ДАУ»
Когда: с 1 по 4 мая
Где: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3
Билет: 250 руб.
Дау – проект Ильи Хржановского и Сергея Адоньева, который соединил в себе кино, науку, перформанс, религию, социальный и художественный эксперименты, литературу и архитектуру. Съемки начались еще в апреле 2007 года. Изначально «Дау» задумывался как полнометражный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Но постепенно расширился до четырех уникальных и многоплановых фильмов.
Картина «Смелые люди» пройдет 1 мая в 13:30. Действие происходит уже после смерти Сталина. 1953 год – в закрытом научном Институте к ученым наведываются сотрудники органов государственной безопасности.
Картина «Нора Мама». Он пройдет 2 мая в 14:50. Фильм о том, как девушка из провинциального города и жена успешного ученого Нора живет со своей семьей на территории закрытого привилегированного московского института.
Фильм «Катя Таня» пройдет 2 мая в 16:50. История о том, как библиотекарша Катя находит понимание и нежность в лице коллеги, журналистки Тани, но в их отношения вмешиваются сотрудники госбезопасности.
«Тря дня» пройдет 4 мая в 17:50. Это история высокопоставленного советского физика Дау, который встречается с любовью своей молодости греческой актрисой Марией. С ней физик не виделся 25 лет.
КВЕСТЫ
Ограбление казино
Когда: 1 – 3 мая
Где: Victory Quest на улице Карла Маркса, 60
Билет: 2500 руб.
Атмосфера XX века, когда всем заправляла мафия. Задача – ограбить подпольное казино и сбежать до приезда мафии.
В океанариуме пройдут выступления и квесты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОКЕАНАРИУМ
Океанариум Екатеринбурга, ул. Щербакова, 2Б
Когда: с 1 по 10 мая
Часы работы: 10:00 — 21:00
Цены: от 600 — 800 руб.
— Океанариум — живое существо, которому суждено развиваться вместе с обитателями, — любят повторять его сотрудники.
В уральском океанариуме живет более трех тысяч рыбок и млекопитающих от самых больших до самых маленьких. Аквариумы расположены таким образом, что его обитателей видно сразу с нескольких сторон. Например, те же скаты очень милые и улыбчивые ребята, если смотреть на них снизу. Кстати, в океанариуме проходит шоу дельфинов, а еще есть любопытные квесты, которые по достоинству оценят самые маленькие посетители.
ЦИРК
Цирк Филатовых (6+)
Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43
Тел.: +7 (343) 251-41-41
Начало: 12:00, 14:00, 16:00, 18:30
Цена: от 700 руб.
Династия Филатовых в 2021 году отмечает 185 лет с момента основания. Это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Сегодня артисты Филатовы не перестают удивлять столь искушенного зрителя! Зрители увидят красочное шоу с большим количеством номеров: шоу красивейших аргентинских попугаев, силовые акробаты на «русской палке», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, канатоходцы на проволоке… Но первую скрипку в представлении играет «Медвежий цирк». В 1949 году его создал народный артист СССР Валентин Филатов.
— «Медвежий цирк» задумывался нашим дедушкой как повтор первого отделения программы. В первом отделении артисты – люди, во втором – медведи, — объясняет Александр Филатов. — Они повторяют те же жанры, что и люди в первом отделении: эквилибристы – медведи на катушках, жонглер на велосипеде – мишки катаются на велосипедах и так далее. Можно провести параллель. Посмотреть на животных, сделать выводы о сложности трюков в цирке.
Александр Филатов дрессировщик 15 бурых медведей. По словам представителей цирка, такого количества задействованных в спектакле хищников больше не встретишь нигде. Они катаются на роликах, велосипедах и самокатах, мотоциклах, делают самые невероятные трюки.
В Екатеринбургском цирке выступят акробаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 МАЯ
СПЕКТАКЛИ
Премьера! Бриллиантовый жених
Когда: 2 мая в 15:30
Где: театр «Тургеневъ», пр. Ленина, 49 / ул.Тургенева 1
Цена: 700 руб.
Действие происходит в доме богатого промышленника Барнье, к которому с утра является его служащий и просит прибавку к жалованью, а потом и руки его любимой дочери. Возмущённый такой наглостью, мсье Барнье хочет выкинуть наглого служащего из дома. Но это ему, разумеется, не удается. Ко всему прочему, пропадает его чемодан с бриллиантами…
Парфюмер. История одного убийцы (18+)
Когда: 2 мая в 18:00
Где: Театрон, пр. Ленина, 38а
Цена: 500 руб.
Жан-Батист Гренуй прославился своим мастерством делать изумительные духи. Он никогда не знал любви и был рождён под вонючей рыбной лавкой, но его духи - настоящее произведение искусства. И никто не знает, каким образом он создает свои духи. Он делает его из убитых им девушек. Перед вами история убийцы, который убивал одних, чтобы радовать других.
КВЕСТЫ
Форт Боярд
Когда: 2 мая
Где: Victory Quest на улице Карла Маркса, 60
Билет: 2500 руб.
Квест из афиши Екатеринбурга на май 2021 подойдет любителям телевизионной игры «Форд Боярд». Команде игроков за 60 минут предстоит выбраться из многочисленных ловушек крепости.
3 МАЯ
Игра «Я выбираю Кино»
Когда: 3 мая в 15:00
Где: город-ресторан Bierhof Радищева, 25
Билет: 300 руб.
Развлекательный квиз-проект, сценарий которого создается прямо в процессе игры. Здесь ждут всех киноманов и тех, кто хоть иногда посещает кинотеатры.
6 МАЯ
КОНЦЕРТЫ
Ramil’
Когда: 6 мая в 18:00
Где: Teleclub, ул. Карьерная, 16
Цены: от 1400 руб.
Музыка Ramil’ — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в «сторис» инстаграмма и аудиозаписях Вконтакте. Кстати сам парень прославился в 18 лет, опубликовав отрывок своего трека в Instagram.
СПЕКТАКЛИ
Спектакль «Королева красоты»
Когда: 6 мая в 19:30
Где: Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а, лит. Ф, лофт-пространство «Рыбзавод»
Билет: 700 руб.
«Королева красоты» – это история о разрушительной силе лжи, тотальном одиночестве и неоднозначном воздействии алкоголя.
– Говорят, что с незнакомыми людьми лучше не заговаривать. Да и со знакомыми, пожалуй, тоже. Не разговаривать ни с кем, не ходить по гостям, не читать писем. Уж лучше помалкивать, сидеть дома готовить супчик. Или кашу, – описывают постановку авторы.
7 МАЯ
На боксерском турнире определят нового обладателя пояса WBO International
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БОКС
Вечер профессионального бокса
Когда: 7 мая в 17:00
Где: КРК «Уралец», ул. Большакова, 90,
Цена: от 300 руб.
Российский боксер Магомед Курбанов (21-0) и британец Лиам Смит (29-2-1) проведут титульный бой в Екатеринбурге. 7 мая на турнире RCC Boxing Promotions им предстоит определить нового обладателя вакантного пояса WBO International. Оба входят в пятерку сильнейших в рейтинге Всемирной боксерской организации в первом среднем весе (до 69,9 кг).
СПЕКТАКЛИ
Мастер и Маргарита
Когда: 7 мая 18:30
Где: Свердловский театр драмы, Октябрьская площадь, 2
Билет: 400 – 2000 руб.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не нуждается в представлении. Фантасмагория в двух действиях длится 3 часа 20 минут вместе с антрактом. Спектакль пройдет на большой сцене. Премьера состоялась еще в 2012 году, но горожане не устают проживать легендарный роман и с нетерпением ждут бал весеннего полнолуния и когда Маргарита обретет своего Мастера.
8 МАЯ
КОНЦЕРТЫ
Елена Ваенга споет на концерте в честь Дня Победы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Елена Ваенга
Когда: 8 мая в 19:00 и 9 мая на гала-концерте
Где: ККТ Космос, ул. Дзержинского, 2
Цена: от 1500 руб.
Екатеринбург ждет долгожданный концерт королевы шансона Елены Ваенги. Она одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву», непосредственна и легка, когда поёт «Цветы» и очень трагична, когда со сцены звучит «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти искренние эмоции очень близки и понятны её зрителям, а в строках песен они находят самих себя. Кстати, на следующий день певица выступит во время празднования Дня Победы 2021 в Екатеринбурге. Увидеть ее можно будет в Историческом сквере. Гала-концерт начнется с 19:00 и закончится в 22:00.
9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2021
Мы уже публиковали подробную афишу на 9 мая 2021 в Екатеринбурге.
В афишу Екатеринбурга на май 2021 традиционно вошло шествие в честь Дня Победы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Если кратко, то в День Победы помимо традиционного возложения цветов, вахты памяти, районных празднований, парада и салюта, также пройдет парусная регата, легкоатлетическая эстафета, вальс Победы и гала-концерт в Историческом сквере.
КОНЦЕРТЫ
Юрий Музыченко и The Hatters (Шляпники)
Когда: 9 мая в 20:00
Где: Teleclub, ул. Карьерная, 16
Цена: от 1600 руб.
Под их народные мотивы, сдобренные цыганскими напевами и исполняемые в сопровождении аккордеона, скрипки, баса, балалайки, контрабаса, устоять не сможет никто — ни ценитель «Дикой мяты», ни завсегдатай «Нашествия», ни сам Эмир Кустурица.
«Диско 90-х»
Когда: 9 мая в 20:00
Где: ДИВС, Экспо-бульвар 2
Цена: от 1200 руб.
Ностальгическое путешествие «назад в будущее», полное погружение в эпоху тамагочи, пейджеров и киосков звукозаписи - в лихие 90-е. Наш Екатеринбург принимает одно из главных музыкальных событий в стране, собирающее аншлаги на стадионах. Ирина Салтыкова, «Вирус», «Краски», «Фактор-2», «Восток», «Стрелки» и другие исполнители будут ждать вас в ДИВС 9 мая.
КИНО
Девятаев
Где: кинотеатры Екатеринбурга
Билет: 160 – 690 рублей
К Дню Победы кинотеатры Екатеринбурга включили в афишу мая 2021 российский фильм «Девятаев». Фильм основан на реальных событиях. Это история о том, как советский летчик-истребитель Михаил Девятаев совершает самый дерзкий побег из немецкого концлагеря – на бомбардировщике.
ТАНЦЫ
Кубок России по танцам 2021
Когда: 9 мая в 19:00
Где: ЦК УРАЛ, ул. Студенческая, 3
Билет: 400 – 1000 руб.
С 7 по 11 мая 2021 афишу Екатеринбурга дополнят и танцевальные проекты. Так, Dance Ural fest – это четыре дня танцевальных мастер-классов, выступлений и вечеринок. Частью мероприятия стал Кубок России по танцам 2021. Оценивать конкурсантов со всего региона будут вице-президент «Hip Hop International – Russia» Мария Будолак из Санкт- Петербурга, а также участники проекта «Танцы на ТНТ»: Алексей Волков, Адам, Хосе Рамон и Mishka Jane.
10 МАЯ
СПЕКТАКЛИ
Царевна-лебедь. Премьера! (18+)
Когда: 10 мая в 19:30
Где: Коляда-театр, пр. Ленина, 97
Цена: 600 руб.
Спектакль-монолог в одном действии.
По сюжету некая дама именует себя блогером, ведет свой YouTube-канал, называет себя красиво «Царевна-Лебедь», а на деле – она одинока и несчастна. В ее странном мире в закрытой квартире вместе с ней живет кукла, с которой Царевна-Лебедь ведет разговоры о себе и о своей жизни. Не смотря на название, жизнь у героини совсем не похожа на сказку.
Также можно почитать подборку организованных туров за город.