Майские выходные продлятся с 1 по 10 мая 2021
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Майские выходные в 2021 году будут длительными – с 1 по 10 мая. Ранее мы писали, что Владимир Путин увеличил число нерабочих дней в майские праздники, чтобы нормализовать эпидобстановку и россияне смогли больше времени провести за городом, например съездить в поход или на дачу. Рассказываем, куда поехать на майские праздники 2021 из Екатеринбурга. В нашей подборке - список туров, которые предлагают уральцам.
Фото: Игорь Корягин
УЗКОКОЛЕЙКА И ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА
Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»
Когда: 1 мая, старт от цирка в 7:00
Стоимость: 1950 рублей для взрослых, 1750 – для детей
Возраст: 5+
Организованный тур из Екатеринбурга на майские праздники – путешествие в заповедную зону. Здесь можно будет покататься по уникальной узкоколейной железной дороге Алапаевска, кстати, она занесена в Красную книгу исчезающих видов транспорта. Затем в программе посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – в Нижней Синячихе.
Поездка однодневная, к 21:00 все участники вернутся в Екатеринбург.
В стоимость входят трансфер до узкоколейки, поездка по ней, чай в поезде, экскурсия и входные билеты в музей, услуги гида. С собой организаторы рекомендуют взять теплые вещи, еду и воду, запасные носки и кофту, средства из личной аптечки, а также надеть удобную обувь.
Маска, антисептик и перчатки – необходимые атрибуты.
Фото: Валентин Халдин
ХРЕБЕТ УРЕНЬГА
Организатор: «Наш Урал»
Когда: 1 мая, старт от ТРЦ «Дирижабль» в 07:00
Стоимость: 1950 рублей
Участники тура из Екатеринбурга на майские праздники 1 мая пройдут 18 км по самому длинному хребту Челябинской области – Уреньга. В программу включены: трансфер, обед, подъём на вершину хребта — фотосессия и перекус, возвращение в посёлок, перекус. К 22:00 путешественники планируют вернуться в Екатеринбург.
Взять с собой: теплую одежду, удобную обувь, дождевик, запасные носки, индивидуальную аптечку, воду, чай, фонарик, спички или зажигалку, трекинговые палки и сидушку по желанию. Также документы и деньги.
Путешественники смогут создать гончарное изделие, которое заберут с собой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
НЕВЬЯНСКИЕ КРАСОТЫ И ОБУЧЕНИЕ ГОНЧАРНОМУ МАСТЕРСТВУ
Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»
Когда: 2 мая, старт от цирка в 09:00
Стоимость: 1950 рублей
Возраст: 4+
Программа тура из Екатеринбурга на майские праздники рассчитана на 2 мая на время с 9:00 до 18:30. За это время участники прогуляются по малоизвестным святым местам Сербишино, в церквях поселка Быньги, подвесному мосту реки Нейвы, поклонной горе и святым источникам. Также можно будет создать изделия своими руками в местной гончарной мастерской.
Включено: трансфер, мастер-класс по гончарному ремеслу (свою поделку можно будет увезти домой), посещение локаций Сербишино и Быньги: уникальные церкви Николая Чудотворца, Казанской Божьей матери, скит в глубине леса, услуги гида, трековая часть до 3 км.
В путешествие необходимо надеть теплую одежду и удобную обувь, иметь – аптечку, еду, воду, маску, антисептик и перчатки.
Фото: Виктор Соколов
ЧЕРНАЯ СКАЛА В ПАРКЕ ТАГАНАЙ И ПАРК БАЖОВА
Организатор: «Душа Урала»
Когда: 1 мая, старт от цирка в 07:00
Стоимость: 2000 рублей, дети до 12 лет – 1900 рублей
Тур на майские праздники из Екатеринбурга подходит для новичков.
– Загадочный лес, живописные скалы, персонажи Бажова, башня-колокольня. Минимум потраченных усилий – максимум эмоций и красоты! – уточняют организаторы.
Группа посетит одну из северных вершин Назминского хребта, расположенную в 4,4 км к западу от Двуглавой сопки – Черную скалу. Она имеет высоту 853 метра. Здесь же состоится прогулка по эко-тропе.
В программе посещение парка Бажова и смотровой площадки, с которой можно увидеть хребет Таганай и окрестности Златоуста. Возвращение в Екатеринбург к 22:00.
Включен трансфер, услуги гидов, фотосессия, экскурсии, вход на Черную скалу и в парк Бажова в Златоусте.
С собой: удобная одежда и обувь, сменная одежда в случае плохой погоды, дождевик и головной убор, еда и вода, защитные средства от насекомых, антиспетик.
Фото: Игорь Корягин
АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ, СТАРЫЕ ПЕЧИ, ПОРОЖСКАЯ ГЭС
Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»
Когда: 2 мая, выезд от цирка в 7:00
Стоимость: 2000 рублей
Возраст: 10+
– Мы с вами увидим невообразимые по красоте Айские притесы, узнаем, почему их называют еще лунными притесами или пестрыми скалами, прогуляемся до старинных печей для обжига известняка, услышим удивительные звуковые эффекты и найдем остатки обожженной извести, побываем в одной из самых старых в России гидроэлектростанций – Порожской. Построенная в 20 веке, сейчас она является памятником международного значения ЮНЕСКО, – рассказали организаторы.
В тур из Екатеринбурга на один день майских праздников включен трансфер, посещение ГЭС, треккинг до Айских притесов и обратно (примерно 5 км), печей и услуги гида,
Возвращение в Екатеринбург к 23:30. Помимо теплой одежды и удобной обуви с собой нужно взять еду, воду, средства от клещей и комаров, аптечку, маску, перчатки и антисептик.
В программе выходного дня - посещение оленьей фермы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОЛЕНЬЯ ФЕРМА «БАРХАТНЫЕ РОГА» И ОЗЕРО ИТКУЛЬ
Организатор: «Душа Урала»
Когда: 2 мая, старт от цирка в 07:45
Стоимость: 1800 рублей, для детей до 12 лет – 1700 рублей
Программа однодневного тура на майские праздники подходит для путешественников-новичков из Екатеринбурга.
– На ферме такое разнообразие животных – ласковые и дружелюбные олени, очаровательный верблюд, страусы, козочки, медведь, – сообщают организаторы. – В прошлую поездку мы много играли, резвились, качались на качелях, гуляли, созерцали, улыбались, творили... наслаждались путешествием. Поели отменного шашлыка, приготовленного хозяином фермы. К 18:00 группа вернется в Екатеринбург.
Фото: Валентин Халдин
ГОРА ИРЕМЕЛЬ И ЛАРКИНО УЩЕЛЬЕ
Организатор: «Наш Урал»
Когда: 1 и 2 мая, старт от ТРЦ «Дирижабль» в 07:00
Стоимость: 4900 рублей
Программа тура из Екатеринбурга на майские праздники.
Суббота:
07:00 – Посадка в автобус у ТРЦ «Дирижабль». Выезд из Екатеринбурга;
13:00 – Приезд в село Тюлюк. Расселение;
13:30 – Обед;
14:00 – Поход к урочищу Ларкино Ущелье;
17:00 – Прибытие на базу;
17:30 – Ужин;
18:00 – Баня;
19:00 – Свободное время.
Воскресенье:
05:00 – Завтрак;
05:30 – Подъем на гору Большой Иремель;
16:00 – Ориентировочное время прибытия на базу;
16:30 – Обед и выезд в Екатеринбург;
22:30 – Примерное время прибытия в Екатеринбург.
За два дня группа поднимется на вторую по высоте вершину Южного Урала – Большой Иремель. Высота достигает 1582,3 метра над уровнем моря. А также живописное ущелье вблизи поселка Тюлюк.
Включены входной билет, питание, трансфер, услуги инструкторов и фотографа.
С собой: удобную и теплую одежду и обувь, сменную одежду, средства личной гигиены, столовые приборы и посуду, аптечку, емкость для воды, спички или зажигалку, документы и деньги, по желанию трекинговые палки и сидушку.
ПАНДЕМИЯ
Организаторы туров из Екатеринбурга на майские праздники предупреждают, что к участию не допускаются путешественники с симптомами ОРВИ и простуды, а также те, кто контактировал с болеющими коронавирусом в последние 14 дней.