Майские выходные продлятся с 1 по 10 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские выходные в 2021 году будут длительными – с 1 по 10 мая. Ранее мы писали, что Владимир Путин увеличил число нерабочих дней в майские праздники, чтобы нормализовать эпидобстановку и россияне смогли больше времени провести за городом, например съездить в поход или на дачу. Рассказываем, куда поехать на майские праздники 2021 из Екатеринбурга. В нашей подборке - список туров, которые предлагают уральцам.

Фото: Игорь Корягин

УЗКОКОЛЕЙКА И ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА

Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»

Когда: 1 мая, старт от цирка в 7:00

Стоимость: 1950 рублей для взрослых, 1750 – для детей

Возраст: 5+

Организованный тур из Екатеринбурга на майские праздники – путешествие в заповедную зону. Здесь можно будет покататься по уникальной узкоколейной железной дороге Алапаевска, кстати, она занесена в Красную книгу исчезающих видов транспорта. Затем в программе посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – в Нижней Синячихе.

Поездка однодневная, к 21:00 все участники вернутся в Екатеринбург.

В стоимость входят трансфер до узкоколейки, поездка по ней, чай в поезде, экскурсия и входные билеты в музей, услуги гида. С собой организаторы рекомендуют взять теплые вещи, еду и воду, запасные носки и кофту, средства из личной аптечки, а также надеть удобную обувь.

Маска, антисептик и перчатки – необходимые атрибуты.

Фото: Валентин Халдин

ХРЕБЕТ УРЕНЬГА

Организатор: «Наш Урал»

Когда: 1 мая, старт от ТРЦ «Дирижабль» в 07:00

Стоимость: 1950 рублей

Участники тура из Екатеринбурга на майские праздники 1 мая пройдут 18 км по самому длинному хребту Челябинской области – Уреньга. В программу включены: трансфер, обед, подъём на вершину хребта — фотосессия и перекус, возвращение в посёлок, перекус. К 22:00 путешественники планируют вернуться в Екатеринбург.

Взять с собой: теплую одежду, удобную обувь, дождевик, запасные носки, индивидуальную аптечку, воду, чай, фонарик, спички или зажигалку, трекинговые палки и сидушку по желанию. Также документы и деньги.

Путешественники смогут создать гончарное изделие, которое заберут с собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕВЬЯНСКИЕ КРАСОТЫ И ОБУЧЕНИЕ ГОНЧАРНОМУ МАСТЕРСТВУ

Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»

Когда: 2 мая, старт от цирка в 09:00

Стоимость: 1950 рублей

Возраст: 4+

Программа тура из Екатеринбурга на майские праздники рассчитана на 2 мая на время с 9:00 до 18:30. За это время участники прогуляются по малоизвестным святым местам Сербишино, в церквях поселка Быньги, подвесному мосту реки Нейвы, поклонной горе и святым источникам. Также можно будет создать изделия своими руками в местной гончарной мастерской.

Включено: трансфер, мастер-класс по гончарному ремеслу (свою поделку можно будет увезти домой), посещение локаций Сербишино и Быньги: уникальные церкви Николая Чудотворца, Казанской Божьей матери, скит в глубине леса, услуги гида, трековая часть до 3 км.

В путешествие необходимо надеть теплую одежду и удобную обувь, иметь – аптечку, еду, воду, маску, антисептик и перчатки.

Фото: Виктор Соколов

ЧЕРНАЯ СКАЛА В ПАРКЕ ТАГАНАЙ И ПАРК БАЖОВА

Организатор: «Душа Урала»

Когда: 1 мая, старт от цирка в 07:00

Стоимость: 2000 рублей, дети до 12 лет – 1900 рублей

Тур на майские праздники из Екатеринбурга подходит для новичков.

– Загадочный лес, живописные скалы, персонажи Бажова, башня-колокольня. Минимум потраченных усилий – максимум эмоций и красоты! – уточняют организаторы.

Группа посетит одну из северных вершин Назминского хребта, расположенную в 4,4 км к западу от Двуглавой сопки – Черную скалу. Она имеет высоту 853 метра. Здесь же состоится прогулка по эко-тропе.

В программе посещение парка Бажова и смотровой площадки, с которой можно увидеть хребет Таганай и окрестности Златоуста. Возвращение в Екатеринбург к 22:00.

Включен трансфер, услуги гидов, фотосессия, экскурсии, вход на Черную скалу и в парк Бажова в Златоусте.

С собой: удобная одежда и обувь, сменная одежда в случае плохой погоды, дождевик и головной убор, еда и вода, защитные средства от насекомых, антиспетик.

Фото: Игорь Корягин

АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ, СТАРЫЕ ПЕЧИ, ПОРОЖСКАЯ ГЭС

Организатор: «Доски лыжи: походы и путешествия по Уралу»

Когда: 2 мая, выезд от цирка в 7:00

Стоимость: 2000 рублей

Возраст: 10+

– Мы с вами увидим невообразимые по красоте Айские притесы, узнаем, почему их называют еще лунными притесами или пестрыми скалами, прогуляемся до старинных печей для обжига известняка, услышим удивительные звуковые эффекты и найдем остатки обожженной извести, побываем в одной из самых старых в России гидроэлектростанций – Порожской. Построенная в 20 веке, сейчас она является памятником международного значения ЮНЕСКО, – рассказали организаторы.

В тур из Екатеринбурга на один день майских праздников включен трансфер, посещение ГЭС, треккинг до Айских притесов и обратно (примерно 5 км), печей и услуги гида,

Возвращение в Екатеринбург к 23:30. Помимо теплой одежды и удобной обуви с собой нужно взять еду, воду, средства от клещей и комаров, аптечку, маску, перчатки и антисептик.

В программе выходного дня - посещение оленьей фермы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОЛЕНЬЯ ФЕРМА «БАРХАТНЫЕ РОГА» И ОЗЕРО ИТКУЛЬ

Организатор: «Душа Урала»

Когда: 2 мая, старт от цирка в 07:45

Стоимость: 1800 рублей, для детей до 12 лет – 1700 рублей

Программа однодневного тура на майские праздники подходит для путешественников-новичков из Екатеринбурга.

– На ферме такое разнообразие животных – ласковые и дружелюбные олени, очаровательный верблюд, страусы, козочки, медведь, – сообщают организаторы. – В прошлую поездку мы много играли, резвились, качались на качелях, гуляли, созерцали, улыбались, творили... наслаждались путешествием. Поели отменного шашлыка, приготовленного хозяином фермы. К 18:00 группа вернется в Екатеринбург.

Фото: Валентин Халдин

ГОРА ИРЕМЕЛЬ И ЛАРКИНО УЩЕЛЬЕ

Организатор: «Наш Урал»

Когда: 1 и 2 мая, старт от ТРЦ «Дирижабль» в 07:00

Стоимость: 4900 рублей

Программа тура из Екатеринбурга на майские праздники.

Суббота:

07:00 – Посадка в автобус у ТРЦ «Дирижабль». Выезд из Екатеринбурга;

13:00 – Приезд в село Тюлюк. Расселение;

13:30 – Обед;

14:00 – Поход к урочищу Ларкино Ущелье;

17:00 – Прибытие на базу;

17:30 – Ужин;

18:00 – Баня;

19:00 – Свободное время.

Воскресенье:

05:00 – Завтрак;

05:30 – Подъем на гору Большой Иремель;

16:00 – Ориентировочное время прибытия на базу;

16:30 – Обед и выезд в Екатеринбург;

22:30 – Примерное время прибытия в Екатеринбург.

За два дня группа поднимется на вторую по высоте вершину Южного Урала – Большой Иремель. Высота достигает 1582,3 метра над уровнем моря. А также живописное ущелье вблизи поселка Тюлюк.

Включены входной билет, питание, трансфер, услуги инструкторов и фотографа.

С собой: удобную и теплую одежду и обувь, сменную одежду, средства личной гигиены, столовые приборы и посуду, аптечку, емкость для воды, спички или зажигалку, документы и деньги, по желанию трекинговые палки и сидушку.

ПАНДЕМИЯ

Организаторы туров из Екатеринбурга на майские праздники предупреждают, что к участию не допускаются путешественники с симптомами ОРВИ и простуды, а также те, кто контактировал с болеющими коронавирусом в последние 14 дней.