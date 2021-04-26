В парке «Оленьи ручьи» пропала группа туристов из Екатеринбурга

Площадь природного заповедника составляет больше 12 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке «Оленьи ручьи», расположенном в Нижнесергинском районе Свердловской области, накануне потерялась группа туристов из Екатеринбурга. К счастью, ночевать в природном парке, площадь которого составляет больше 12 гектаров, «потеряшкам» не пришлось.

- Группа была небольшая, всего три парня из Екатеринбурга. Не рассчитали силы, запутались в лесу, когда стало темно. Связь не брала, поэтому им пришлось звонить в 112. МЧС связалось с нашими ребятами, они их и вывели, - рассказал «КП-Екатеринбург» инспектор парка «Оленьи ручьи» Кайрат Юсупов.

На поиски туристов у сотрудников «Оленьих ручьев» ушел примерно час. Туристов нашли около 00 часов. Помогло то, что пропавшие смогли назвать природные ориентиры, у которых находились.

- Они приехали перед закрытием – около 17 часов. Их предупреждали, чтобы они далеко не уходили, но они пошли за реку, вот и потерялись, - объяснил Кайрат Юсупов.

Природа парка довольно разнообразна. Там есть не только обширные леса, но и скалистая местность. В прошлом году общественнику Александру Белоусу в парке на голову упал увесистый булыжник.

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