2019-05-22T16:25:55+03:00
Общество

В свердловских парках Бажовские места и Оленьи ручьи открыли туристические тропы для инвалидов

Его уже протестировали колясочники
Маргарита МАХОНИНА
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Тестирование инклюзивной тропы в Оленьих ручьях проведут в июне.Тестирование инклюзивной тропы в Оленьих ручьях проведут в июне.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В свердловских природных парках Бажовские места и Оленьи ручьи открыли туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам инициаторов проекта, это первый подобный опыт в регионе.

- Тропу в парке Бажовские места уже протестировали подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, - рассказали в департаменте информполитики области. - Они посетили дом-музей Павла Бажова в Сысерти, Сысертский фарфоровый завод и саму экологическую тропу до Талькова Камня протяженностью два километра.

Чтобы им было легче пройти тропу, дорогу оборудовали деревянными мостиками в трудных местах и стоянками с беседками и скамейками. Сысертский инклюзивный турмаршрут во время тестирования признали успешным и доступным для всех. Первопроходцы не устали, хоть и провели в дороге целый день.

- Сам факт того, что человек на коляске имеет возможность побывать в таких прекрасных природных местах, просто бесценен, - заключила Ольга Небесная.

Тестирование инклюзивной тропы в Оленьих ручьях проведут в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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