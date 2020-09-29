В парке «Оленьи ручьи» общественнику на голову упал гигантский булыжник

Фото: Александр Белоусов в Facebook

В минувшее воскресенье, 27 сентября, член общественной палаты Екатеринбурга Александр Белоусов отправился отдохнуть в парк «Оленьи ручьи». И все было хорошо: солнце, тепло, природа. Пока ему на голову не свалился большой камень. О том, что произошло, общественник написал на своей странице в Facebook.

- Со скалы мы спустились по лестнице к воде, ходили, бродили, ничего не подозревали, пока сверху мне на голову не приземлился увесистый камень. Хочу сразу всех успокоить: со мной все в порядке, рана оказалась маленькая, кровь быстро перестала течь, - написал Белоусов.

Фото: Александр Белоусов в Facebook

Около месяца назад в парке произошел еще один несчастный случай – со скалы сорвалась девушка. Она с серьезными травмами была доставлена в больницу, где находится до сих пор. «В отличие от девушки я ничего не нарушал. Вед себя аккуратно. Ходил строго по маршрутам. И все же получил травму, - продолжил общественник. – Это мог быть камень большего размера, и тогда это был бы последний мой поход на «Оленьи Ручьи». Рядом со мной было двое детей, и я благодарю Бога, что камень прилетел мне, а не им».

Уже на следующий день с Александром Белоусовым связался директор парка Николай Калинкин, который тут же принес свои извинения и пообещал разобраться с ситуацией, сделать территорию заповедника максимально безопасной.

- Дирекция приняла меры. Мы договорились, что будем оставаться на связи, и меня будут информировать о том, что будет делаться, - написал общественник. – Я этот случай просто так не оставлю и постараюсь довести до конца.