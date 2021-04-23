В 2021 году Пасха пройдет 2 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Пасха выпадает на воскресенье 2 мая. В прошлом году из-за пандемии и усиленных ограничительных мер в Свердловской области сделали упор на онлайн-трансляциях служб, но доступ на соборные молитвы не ограничили. Верующие с нетерпением ждут подтверждения того, что службы состоятся и в этом году.

Руководитель миссионерско-молодежного отдела в Екатеринбурге Иерей Даниил Рябинин рассказал, как пройдет главный христианский праздник Пасха в 2021 году в Екатеринбурге в условиях затянувшейся пандемии.

КАК ПРОЙДУТ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПАСХУ 2021 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

– Богослужения в храмах будут организованы привычным образом. Все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, будут соблюдены. Напомним, что Пасхальное богослужение совершается ночью, на 2 мая. Следующая седмица называется «Светлой». Порядок служб все эти дни проходит Пасхальным чином. Если вдруг вы не смогли присутствовать в храме ночью, то в течение всей Светлой седмицы вы сможете побывать на службе.

По поводу крестного-хода глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений в своем telegram-канале сообщил, что в 2020 году удалось провести в пандемию Царский крестный ход на Ганину Яму, в 2021 году он планирует использовать этот опыт в Пасху и крестный ход состоится. Владыка понадеялся, что Екатеринбургской епархии хватит сил и поддержки, чтобы оперативно доставить из Иерусалима в Екатеринбург великую святыню – благодатный огонь.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Транслировать богослужения Пасхи 2021 в Екатеринбурге будет главный православный канал – «Союз». Также онлайн присоединиться к празднованию можно будет, включив «Спас» или трансляции в группах храмов в социальных сетях.

Стоит отметить, что «Союз» показывает верующим Пасху онлайн еще с 2005 года.

Трансляции можно будет посмотреть на 2 федеральных телеканалах и в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА

Крашенные яйца, куличи и творожные пасхи.

– Освящение Пасхальной снеди – куличи, яйца, пасхи — совершается во всех храмах, начиная с Великой субботы (1 мая) и в сам день Пасхи Христовой. В течение всего дня в храмах дежурят священники, которые будут совершать освящения. Традиция пожертвований является привычным и благодарным делом для верующего человека, однако освящение пасхальных яиц и куличей никогда не было платным, – уточнил Иерей Даниил Рябинин.

Он призвал помнить, что после 40-дневного поста пресыщение вредно как с физической, так и с духовной точки зрения.

– В праздник Светлой Пасхи категорически запрещается быть унылым, скучным и грустным. Пасха – день всеобщей радости, праздник Света и благодарности Богу, – добавил Иерей Даниил Рябинин.