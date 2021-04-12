В Екатеринбурге храмы для прихожан на Пасху будут открыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинают готовиться к Пасхе 2021, которая в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая. И, конечно, православных горожан волнует вопрос, как пройдет празднование Пасхи в Екатеринбургской епархии: будут ли открыты храмы и состоится ли в этом году Крестный ход. Как планируется встретить праздник, рассказал в своем телеграм-канале Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- Я надеюсь, что и на этот раз все пройдет благополучно: храмы будут открыты, богослужения будут совершаться своим чередом, - написал владыка. - В июле, в разгар эпидемии, мы провели Царский крестный ход на Ганину Яму, провели духоподъемно и в полном согласии с властями региона. Этот опыт обязательно используем и на нынешнюю Пасху. Крестный ход состоится!

Также Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский рассказал, что сейчас обсуждается прибытие в столицу Урала благодатного огня из Гроба Господня. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений, его доставляли до Екатеринбурга через Москву.

- Смиренно надеюсь, что у друзей и помощников Екатеринбургской епархии хватит сил и возможностей, чтобы оперативно доставить великую святыню для освящения и утешения всех нас непосредственно из Иерусалима в Екатеринбург, - написал Евгений Кульберг.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к горожанам и попросил соблюдать противовирусные меры во время празднования Пасхи 2021.