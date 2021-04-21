Вместе с певицей в отпуск поехала ее мама, бабушка и дедушка Фото: Борис КУДРЯВОВ

24-летняя певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) улетела из Москвы на Мальдивы. Артистка устроила себе и своим близким отпуск в элитном отеле на одном из островов в Индийском океане. Кадры путешествия были опубликованы в Instagram исполнительницы. Для Клавы Коки семейный отпуск – большая редкость из-за огромного количества концертов. А ее дедушка и вовсе побывал за границей впервые за 50 лет.

Судя по видео, семья добиралась до отеля в три этапа: международный перелет, затем полет на водном самолете и затем поездка на катере.

Позже певица призналась, что у нее совершенно пропал голос после выступлений.

- На последних концертах у меня горлышко не смыкалось уже. Я ему сказала «Горлышко, еще немного и поедем в отпуск». Мы садимся в самолет, и меня пропадает голос. Буду отдыхать, восстанавливать связочки, - рассказала Клава Кока.

Напомним, что Клава Кока заменила Инстасамку в озвучке мульфильма «100% Волк», а также отказалась записывать совместный трек со скандальной блогершей.