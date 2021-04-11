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Общество11 апреля 2021 8:57

Певица из Екатеринбурга Клава Кока отменила концерты в Москве из-за болезни

Накануне артистка провела тур с рэпером Niletto
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Берегите себя и свое здоровье, это самое важное, - написала знаменитость в своем Instagram

Берегите себя и свое здоровье, это самое важное, - написала знаменитость в своем Instagram

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная певица из Екатеринбурга Клава Кока временно отменила свои выступления в Москве из-за болезни. Также будет перенесен ночной концерт в Мытищах. Накануне артистка провела тур, который включал в себя Псков, Тверь, Великий Новгород, со знаменитым уральским рэпером Niletto.

- Родные! Я слегла все сегодняшние выступления отменяются. Надеюсь, я быстро встану на ноги! Берегите себя и свое здоровье, это самое важное, - написала знаменитость в своем Instagram.

Накануне в Москве прошла премьера мультфильма ««100% ВОЛК», актрисой дубляжа одной из героинь выступила Клава Кока, заменив в этом проекте блогера Инстасамку. На мероприятии также присутствовали Ольга Бузова и Александр Гудков, которые озвучили других персонажей.