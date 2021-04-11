Певица из Екатеринбурга Клава Кока отменила концерты в Москве из-за болезни

Берегите себя и свое здоровье, это самое важное, - написала знаменитость в своем Instagram Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная певица из Екатеринбурга Клава Кока временно отменила свои выступления в Москве из-за болезни. Также будет перенесен ночной концерт в Мытищах. Накануне артистка провела тур, который включал в себя Псков, Тверь, Великий Новгород, со знаменитым уральским рэпером Niletto.

- Родные! Я слегла все сегодняшние выступления отменяются. Надеюсь, я быстро встану на ноги! Берегите себя и свое здоровье, это самое важное, - написала знаменитость в своем Instagram.

Накануне в Москве прошла премьера мультфильма ««100% ВОЛК», актрисой дубляжа одной из героинь выступила Клава Кока, заменив в этом проекте блогера Инстасамку. На мероприятии также присутствовали Ольга Бузова и Александр Гудков, которые озвучили других персонажей.