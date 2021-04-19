«Нам не нужен больше мобильный телефон»: уральские «зэчки» записали рэп, где рассказали о «вреде» сотовых

Ролик сняли осужденные женской ИК-16. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Свердловские заключенные записали очередное рэп-творение. Но на этот раз оно посвящено не борьбе с коронавирусом, а рассказывает о «вреде» сотовых.

Все дело в том, что обитателям колоний запрещено пользоваться гаджетами, которые уже давно стали привычной частью современной жизни. В колонии сотовые являются запрещенными предметами.

«Нам не нужен мобильный телефон» - так называется ролик, снятый осужденными женщины в краснотурьинской колонии ИК-16.

- Личных вещей обыск, найдет телефон. Вскрыта информация, хранившаяся в нем, а этой информации – лет так на «пяток» - по моей же глупости добавили мне срок, - зачитывает одна из «зэчек». – Родная связь, «Зона-Телеком», помогут тебе побыстрее увидеть дом. Родная связь, «Зона-Телеком», нам не нужен больше мобильный телефон.

Напомним, что это не первый музыкальный клип, тиражируемый свердловским ГУФСИН. В конце мая прошлого года, например, общественности показали клип, где заключенные предстали в образе охотников за приведениями из одноименного фильма. Правда, боролись они с коронавирусом. Другие рэп-творения были также посвящены борьбе с COVID-19.

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